Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan "Afşin C Termik Santrali" ve "Açık Kömür İşletmesi ve Düzenli Depolama Alanı" projesi için vatandaşlara yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Afşin Belediyesi düğün salonundaki toplantıda, Altunelma Mahallesi'nde yapılması planlanan "Afşin C Termik Santrali" projesi ve "Açık Kömür İşletmesi ve Düzenli Depolama Alanı" için hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporunun sunumu yapıldı.

Afşin Kaymakamı Ali Edip Budan, çok sayıda vatandaşın katıldığı toplantıda, dışa bağımlılığın azalması için, milli ve yerli kaynakların kullanılmasının önemine dikkati çekti.

İlçede ciddi bir kömür rezervi bulunduğunu anımsatan Budan, "Afşin, 1980'li yıllardan itibaren başta A santralimizin devreye girmesi, daha sonra B santralimizin devreye girmesiyle ekonomimize ciddi katkılar sağladı. Ekonomik katkının yanında 1980'li yılların teknolojisiyle yapılan A santralimizden kaynaklanan çevreye etkilerini de göz ardı edemeyiz. Ama ekonomik ve teknolojik gelişmeler bu anlamda elektrik üretiminin yanında çevre ve insan sağlığını da daha öncelikli ele alınmasını sağladı." dedi.