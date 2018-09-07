HABER

Afşin'de yapılması planlanan "C Termik Santrali"

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 15:58 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde yapılması planlanan "Afşin C Termik Santrali" ve "Açık Kömür İşletmesi ve Düzenli Depolama Alanı" projesi için vatandaşlara yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan "Afşin C Termik Santrali" ve "Açık Kömür İşletmesi ve Düzenli Depolama Alanı" projesi için vatandaşlara yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Afşin Belediyesi düğün salonundaki toplantıda, Altunelma Mahallesi'nde yapılması planlanan "Afşin C Termik Santrali" projesi ve "Açık Kömür İşletmesi ve Düzenli Depolama Alanı" için hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporunun sunumu yapıldı.

Afşin Kaymakamı Ali Edip Budan, çok sayıda vatandaşın katıldığı toplantıda, dışa bağımlılığın azalması için, milli ve yerli kaynakların kullanılmasının önemine dikkati çekti.

İlçede ciddi bir kömür rezervi bulunduğunu anımsatan Budan, "Afşin, 1980'li yıllardan itibaren başta A santralimizin devreye girmesi, daha sonra B santralimizin devreye girmesiyle ekonomimize ciddi katkılar sağladı. Ekonomik katkının yanında 1980'li yılların teknolojisiyle yapılan A santralimizden kaynaklanan çevreye etkilerini de göz ardı edemeyiz. Ama ekonomik ve teknolojik gelişmeler bu anlamda elektrik üretiminin yanında çevre ve insan sağlığını da daha öncelikli ele alınmasını sağladı." dedi.

Vatandaşlar, Çınar mühendislik firması tarafından gerçekleştirilen sunumun ardından söz alarak, santralle ilgili görüşlerini anlattılar.

Termik santrale karşı olduğunu belirten vatandaşlardan İbrahim Yılmaz, yeni bir kömür santrali istemediklerini, buna karşı olduklarını söyledi.

Vatandaşlardan Ahmet Şahan da, termik santral yerine güneş enerjisiyle çalışan çevreci bir santral kurulmasının daha faydalı olacağını kaydetti.

Toplantı, vatandaşların sorularının cevaplandırılmasıyla sona erdi.

PARTNERBirlikte uyuduğu pitonu bir anda yemeği kesince...Birlikte uyuduğu pitonu bir anda yemeği kesince...
Dev dalgalarla selfieDev dalgalarla selfie
14 yaşındaki kızdan tüyler ürperten iddia! 'Babam bana zorla...'14 yaşındaki kızdan tüyler ürperten iddia! 'Babam bana zorla...'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afşin Elbistan Termik Santrali "Afşin C Termik Santrali" Kahramanmaraş toplantı

En Çok Okunan Haberler

Bağ-Kur'luların emeklilik için gerekli prim gün sayısı SGK'lı çalışanlarla eşitlenecek

Bağ-Kur'luların emeklilik için gerekli prim gün sayısı SGK'lı çalışanlarla eşitlenecek

Çalışma Bakanlığı'ndan 80 bin kişiye iş fırsatı

Çalışma Bakanlığı'ndan 80 bin kişiye iş fırsatı

Suriye'den çok sert açıklama: Geri alacağız

Suriye'den çok sert açıklama: Geri alacağız

Aile sağlığı merkezlerinde devrim gibi yenilik

Aile sağlığı merkezlerinde devrim gibi yenilik

Uyanış filminin yönetmeni 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

Uyanış filminin yönetmeni 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

FETÖ'cülerin gizli toplantısına polis baskını

FETÖ'cülerin gizli toplantısına polis baskını

İlginizi Çekebilir

Ahmet Hakan'dan sert sözler: Zıkkımın kökünü mü yiyeceğiz?

Ahmet Hakan'dan sert sözler: Zıkkımın kökünü mü yiyeceğiz?

Halil İbrahim Ünver kimdir? OTOKAR detayı!

Halil İbrahim Ünver kimdir? OTOKAR detayı!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a çok çarpıcı öneri!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a çok çarpıcı öneri!

TÜİK verileri şaşırtmıştı! Kırşehir nüfusunun neden birden arttığı ortaya çıktı

TÜİK verileri şaşırtmıştı! Kırşehir nüfusunun neden birden arttığı ortaya çıktı

Patronunun yaptıklarını daha fazla kaldıramadı!

Patronunun yaptıklarını daha fazla kaldıramadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da 17 Eylül pazartesi alarmı!

İstanbul'da 17 Eylül pazartesi alarmı!

Suriye'de savaştan kaçan mülteciler Türkiye sınırındaki duvarı merdiven dayayıp aştı!

Suriye'de savaştan kaçan mülteciler Türkiye sınırındaki duvarı merdiven dayayıp aştı!

14 yaşındaki kızdan tüyler ürperten iddia! 'Babam bana zorla...'

14 yaşındaki kızdan tüyler ürperten iddia! 'Babam bana zorla...'

Konkordato nedir? Konkordato ne anlama geliyor?

Konkordato nedir? Konkordato ne anlama geliyor?

Seyir halindeki otobüs ikiye bölündü! O anlar kamerada

Seyir halindeki otobüs ikiye bölündü! O anlar kamerada

16-17 yaşlarındaki kızlara fuhuş tuzağı!

16-17 yaşlarındaki kızlara fuhuş tuzağı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.