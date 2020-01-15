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  4. AFSÜ Rektörü Okumuş'tan okul bahçesindeki yanık vakası açıklaması (Tekrar)

AFSÜ Rektörü Okumuş'tan okul bahçesindeki yanık vakası açıklaması (Tekrar)

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 17:13 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Rektörü Prof.

Mustafa KILINÇ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, kar topu oynarken vücutlarında yanık oluşan ve halen hastanelerinde tedavileri süren 2 çocuğun, durumları en ağır olan vakalar olduğunu belirterek, gerekmesi halinde plastik cerrahi uygulanacağını söyledi.
AFSÜ Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, 10 Ocak Gazeteciler Günü'nü kutlamak dolayısıyla düzenlediği programda, Atatürk İlkokulu bahçesinde kar topu oynayan 9 çocuğun vücutlarında oluşan yanıklarla ilgili bilgi verdi. Halen üniversitelerinin hastanesinde tedavisi süren 2 öğrencinin yanıklarının ciddi olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Okumuş, "Hastanemizde tedavi gören 2 çocuğumuz en ağır durumda olan vakalar. Vücutlarında da ikinci ve üçüncü derece yanıklar var. Tedavi ve iyileşme sürecinde izlemeye devam ediyoruz. Yanığın seyrine göre gerekirse plastik cerrahi yapılacak. Vücutlarında ciddi yanıklar olduğunu ancak sağlık durumlarının da iyi olduğunu söyleyebiliriz" dedi.
'BİZE ULAŞAN BİR RAPOR YOK'
İnceleme sırasında kimyasal bir bulguya rastlanıp rastlanmadığı sorusu üzerine de Rektör Okumuş şunları söyledi:
"İlk yapılan incelemeler sonucunda bu yaralara neden olacak herhangi bir bulguya rastlanılmadı. Bize de şu ana kadar ulaşmış bir rapor yok. Analiz yaparken de aklınızda bir kimyasal madde şüphesi varsa buna göre analiz yaparsınız. Ortaya atılan iddialarda telaffuz edilen tuzdu, ancak tuz değil. Tuzun böyle yakıcı özelliği olsaydı Afyonkarahisar'ın yarısının yanık olması gerekiyordu. Kış boyunca yollar, caddeler tuzlandı. Bu madde asit ya da benzeri bir madde olsaydı ek bulguların olması gerekiyordu. Bu vakalarda solunum yolu ile ilgili bir sıkıntı yok. Bu kadar yakıcı etkisi olan bir maddenin buhar etkisiyle solunum yolu veya başka bir yere de zarar vermesi gerekiyordu. Vücudun başka yerlerinde de yanıklar olması gerekiyordu. Örneğin bacağında yanık var ama ellerinde yok. Büyük ihtimalle lokal anlamda, oradaki kimyasal madde veya karışımla ortaya çıkmış bir madde olabilir. Sokağa çıktığınızda kimyasal madde araçlardan, evden, çöpten toprağa bulaşabiliyor. Öngörüm orada lokal, birbiriyle etkileşime girmiş birden fazla kimyasal maddenin sonucu olduğunu düşünüyorum. Ancak yine söylüyorum yapılan incelemeler neticesinde tanımlanmış yakıcı asit veya başka bir madde belirlenebilmiş değil."

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