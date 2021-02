After We Fell’in fragmanındaki cinsellik izleyenleri şoke etti!

'After' serisinin üçüncü halkası olan 'After We Fell'in tanıtım fragmanı hayranların beğenisine Sevgililer Günü'nde sunuldu.

Kısa ön izlemede, ikisi de 23 yaşında olan Hero Fiennes Tiffin ve Josephine Langford ikilisini yeniden, çalkantılı ilişkileri olan Hardin Scott ve Tessa Young çifti olarak izliyoruz. Kısa tanıtım fragmanında yer alan aşırı müstehcen sahneler bazı izleyiciler tarafından Grinin Elli Tonu filmiyle karşılaştırıldı.

Anna Todd’un kitap serisinden uyarlanan After serisinin ikinci filmi 17 yaşından küçükler için ebeveyn veya yetişkin vasi gerekir anlamına gelen R ile derecelendirilmişti.

GRİNİN ELLİ TONU’NU TAKLİT EDİYOR

After We Fell’in ilk görüntülerini izleyenler filmi, Grinin Elli Tonu filmini taklit etmekle itham etti. Hardin ve Tessa, Christian ve Anastasia çiftiyle olan bariz benzerliği izleyicilerin gözünden kaçmadı. Bir izleyici "Grinin Elli Tonu'nun genç versiyonu gibi" yorumunu yaptı. After We Fell’in vizyon tarihi henüz netlik kazanmasa da 2021 yılı içinde vizyonda olması planlanıyor.

AFTER WE FELL FRAGMANI