MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. After We Fell’in fragmanındaki cinsellik izleyenleri şoke etti!

After We Fell’in fragmanındaki cinsellik izleyenleri şoke etti!

25.02.2021 10:27 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ralph Fiennes'in yeğeni Hero'nun başrolünü üstlendiği After We Fell'in yeni tanıtım fragmanını izleyenler, müstehcen sahneleri Grinin Elli Tonu ile karşılaştırırken cinsel içeriğiyle izleyicileri şok ediyor.

'After' serisinin üçüncü halkası olan 'After We Fell'in tanıtım fragmanı hayranların beğenisine Sevgililer Günü'nde sunuldu.

Kısa ön izlemede, ikisi de 23 yaşında olan Hero Fiennes Tiffin ve Josephine Langford ikilisini yeniden, çalkantılı ilişkileri olan Hardin Scott ve Tessa Young çifti olarak izliyoruz. Kısa tanıtım fragmanında yer alan aşırı müstehcen sahneler bazı izleyiciler tarafından Grinin Elli Tonu filmiyle karşılaştırıldı.

Bu halini çok özledi! Zoe Saldana, Karayip Korsanlarıyla savaşmaya hazırlanıyorBu halini çok özledi! Zoe Saldana, Karayip Korsanlarıyla savaşmaya hazırlanıyor

Anna Todd’un kitap serisinden uyarlanan After serisinin ikinci filmi 17 yaşından küçükler için ebeveyn veya yetişkin vasi gerekir anlamına gelen R ile derecelendirilmişti.

GRİNİN ELLİ TONU’NU TAKLİT EDİYOR

After We Fell’in ilk görüntülerini izleyenler filmi, Grinin Elli Tonu filmini taklit etmekle itham etti. Hardin ve Tessa, Christian ve Anastasia çiftiyle olan bariz benzerliği izleyicilerin gözünden kaçmadı. Bir izleyici "Grinin Elli Tonu'nun genç versiyonu gibi" yorumunu yaptı. After We Fell’in vizyon tarihi henüz netlik kazanmasa da 2021 yılı içinde vizyonda olması planlanıyor.

AFTER WE FELL FRAGMANI


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Marmaris'te korkutan görüntü! Depremle ilgisi var mı? Marmaris'te korkutan görüntü! Depremle ilgisi var mı?
Göğüslerini küçültmek istiyordu! Son hali olay olduGöğüslerini küçültmek istiyordu! Son hali olay oldu
46 kiloya düştü! 'Yaza çıkamayabilirim'46 kiloya düştü! 'Yaza çıkamayabilirim'
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Mahalle bekçilerine silahlı saldırı! Bölge ablukaya alındı

Mahalle bekçilerine silahlı saldırı! Bölge ablukaya alındı

Davutoğlu'ndan Berat Albayrak açıklaması

Davutoğlu'ndan Berat Albayrak açıklaması

Survivor'da büyük kavga! Oyun alanında birbirlerine girdiler

Survivor'da büyük kavga! Oyun alanında birbirlerine girdiler

Ankara'da şüpheli ölüm! 1 gün önce taşınmıştı

Ankara'da şüpheli ölüm! 1 gün önce taşınmıştı

Katledilen genç kızdan geriye bu görüntüler kaldı

Katledilen genç kızdan geriye bu görüntüler kaldı

Bir gecede yapmadıkları şey kalmadı

Bir gecede yapmadıkları şey kalmadı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Porno yıldızıyla klibini Youtube kaldırdı! İsyan etti

Porno yıldızıyla klibini Youtube kaldırdı! İsyan etti

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Sevişme sahnesini görünce... Gündem oldu

Sevişme sahnesini görünce... Gündem oldu

Yıllar sonra gelen bomba itiraf! Olay oldu

Yıllar sonra gelen bomba itiraf! Olay oldu

İbo'nun genç sevgilisi paylaştı!

İbo'nun genç sevgilisi paylaştı!

Diğer Haberler

Bomba iddia! 'Kanye West, Kim Kardashian'ın mücevherlerini satmaya çalışıyor'

Boşanmada işler çirkinleşmeye başladı!

Şeyma Subaşı direk dansına döndü! 'Kendime gülüyorum'

İstediği gibi olmayınca... 'Kendime gülüyorum'

Songül Karlı estetik mi yaptırdı? Takipçilerden yorum yağdı

Göğüslerini küçültmek istiyordu! Son hali olay oldu

Özge Ulusoy'un estetiklerine yorum yağdı! Tuğba Özerk'in sözleri olay oldu

Estetikle bambaşka oldu! Tuğba Özerk'ten bomba yorum

Selin Ciğerci'nin balmumu heykeli olay oldu!

Güzellik merkezine yaptığıyla olay oldu

Paloma Faith, göğüslerine lahana koyup paylaştı! İşte sebebi

Göğüslerine lahana koyup paylaştı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.