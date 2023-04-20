AFYON BAYRAM NAMAZI SAATİ 2023: Afyonkarahisar bayram namazı saat kaçta kılınacak? Ramazan Bayramı namazı saatleri

Afyon’da yaşayan vatandaşlar bayram namazı saatlerini araştırmaya başladılar. Müslümanların heyecanla beklediği on bir ayın sultanı mart ayında başladı ve bugün sona eriyor. 21 Nisan’da yılın ilk dini bayramı başlayacak. Bayram namazı, bayramın ilk günü kılınacak. Afyonkarahisar’da bayram namazı saati 06.45 olacak.
Afyon bayram namazı saati 06:45 olacak. Müslümanlar bu saatte Ramazan Bayramı namazını kılacaklar.
İstanbul bayram namazı saati: 06:49
Ankara bayram namazı saati: 06.34
İzmir bayram namazı saati: 06.59
Trabzon bayram namazı saati: 06.06
Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o söylenir. Örneğin “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” veya aynı şekilde “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilir.
Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.
Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.
Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.