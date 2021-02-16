Afyon Belediye Yüntaş voleybol takımını taşıyan otobüs kaza yaptı

Efeler Ligi ekiplerinden Afyon Belediye Yüntaş voleybol takımını taşıyan otobüsünün bir araçla çarpışması sonucu sporcular büyük tehlike atlattı.

İstanbul’da oynanacak İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü maçı için yola çıkan Efeler Ligi ekiplerinden Afyon Belediye Yüntaş voleybol takımını taşıyan Salih Büyükışıklar(43) yönetimindeki 03 AJ 888 plakalı otobüs, İnegöl’ün Eskikaracakaya mahallesi girişinde İsmail Ceylan(45) yönetimindeki 43 HK 083 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle araç savrularak yoldan çıktı. Kaza sonucu İsmail Ceylan ve araçta bulunan annesi Fatma Ceylan(64) ile Rana Ceylan(19) yaralandı. Otobüste bulunan sporcular ise büyük tehlike atlattı.

