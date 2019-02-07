Afyon bölgesindeki yağışlar geçen yıllara göre yüzde 100 arttı

Meteoroloji 5. Bölge Müdürü Alper Akçakaya, Afyonkarahisar, Uşak ve Denizli’de yağışların geçen yıllara göre yüzde 100 oranın arttığını belirterek, “Ocak ayının 3’te 2’sini yağışlı geçirdik. Şubat ayının ilk haftasında ise cuma, cumartesi ve pazar günü yağmur, yüksek bölgelerde de kar yağışının görüleceğini tahmin ediyoruz” dedi.

Akçakaya, Ocak ayında bölge illerinde yoğun yaşanan yağmur ve kar yağışlarını değerlendirdi. Afyonkarahisar ve bölgede ocak ayının 3’te 2’sinin yağışlı geçtiğini belirten Bölge Müdürü Akçakaya, uzun yılların ortalamasının üzerinde bir yağış oranın yaşandığını söyledi. Akçakaya şöyle devam etti;

“Geçtiğimiz ocak ayı kış mevsimini Afyonkarahisar’da yaşadık. 30 günlük periyot içerisinde ocak ayının 20 günü Afyonkarahisar’da, 21 gün Denizli’de, 22 güm de Uşak’ta yağışlı olarak yaşandı. Bu ne demektir? Ayın 3’te 2’sini yağışlı olarak geçirmişiz. Bu da uzun yıllar ortalamasının çok üzerinde bir değerdir. Afyonkarahisar’da uzun yıllardır ortalamamız 40 kilogram iken şuanda yapmış olduğumuz gözlemler neticesinde 70 kilograma varan değerlere ulaştık. Bu yüzde 100’e yakın artışların yaşandığını göstermektedir. Aynı şekilde Denizli’de de 125 kilograma yakın bir yağış miktarı gözlemledik. Uşak da keza öyle. Bu kış mevsiminin bu yıl bereketli bol yağışlı bir sezon olduğun göstergesidir.”

Şubat ayının ilk haftasının son günlerinde yine yağışlı bir sistemin içerisine girdiklerini belirten Akçakaya, hafta sonu yüksek bölgelerde kar yağışının görülebileceğini söyledi. Akçakaya; “Şubat ayına girdiğimiz ilk haftada sıcak güzel günler yaşadık. Onlar bile bizi kış ayından birazcık kurtuluyormuş havasına soktu. Şubat ayının ilk haftasının son günlerinde yine yağışlı bir sistemin etkisine girdik. Önümüzdeki haftanın değerlendirmesine gelecek olursak bugünden itibaren yağışlı bir sistemin etkisini altındayız. Afyonkarahisar, Uşak ve Denizli önümüzdeki 3 gün boyunca yağışlı olacak. Cuma ve cumartesi günlerine özellikle dikkat çekmek isteriz. Çünkü o günlerde yağışlı sistem sıcaklıklarında biraz daha düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde karla karışık yağmur şeklinde görülebileceği tahmin edilmektedir. Vatandaşların özellikle hafta sonu damlalı boğazı, Dumlupınar ve diğer yüksek bölgelerde dikkatli olmalarını tavsiye ediyoruz” dedi.



