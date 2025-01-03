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Afyon'da ölüm kalım savaşı: Hayat kurtaran müdahale!

03.01.2025 14:22
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03.01.2025 14:22
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Afyonkarahisar'da ekmek arası köfte yiyen bir kişinin boğazına yemek parçası takıldı. Nefes almakta zorlanan vatandaşa bir kişi Heimlich manevrası uyguladı. Talihsiz adamın hayata bağlandığı anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Olay, Karaman mahallesi 177 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, belediyede çalışan ve hava almak için sokağa çıkan Sefa Sivritepe, elinde ekmek olan bir vatandaşın öksürerek sendelediğini fark etti. Ardından şahsın yanına giden Sivritepe vatandaşın boğazına yemek parçası kaçtığını fark edince şahsa Heimlich manevrası yaparak boğazına kaçan yiyecek parçasını çıkardı.

"HERKESİN ÖĞRENMESİ LAZIM"

Güvenlik kameralarına yansıyan olayın ardından Sivritepe yaşananları şöyle anlattı:
“Çıkış kapısına hava almaya çıktığımda vatandaşımızı fark ettim. Hemen koşarak gittim. Önce göğsüne biraz vurdum, ilk parçayı çıkardık. Ancak nefes alamadığını tekrar belirtti. Heimlich pozisyonunu alarak diyaframına baskı uyguladım ve yemek borusundan ikinci parçayı da çıkardık. Vatandaşımız panik halindeydi; onu sakinleştirdim, su içmesine yardımcı oldum. Şu an durumu iyi. Bu manevranın herkes tarafından öğrenilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hayat kurtarıyor” dedi.

Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
afyon heimlich manevrası
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