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  4. Afyon'daki yangında can pazarı! Dehşete düşüren görüntüler: "Annem annem" diyerek içeri atıldı

Afyon'daki yangında can pazarı! Dehşete düşüren görüntüler: "Annem annem" diyerek içeri atıldı

22.11.2024 11:32
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22.11.2024 11:32
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Afyonkarahisar'da bir restoranda dün çıkan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği 17 kişinin ise yaralandığı yangından dehşete düşüren görüntüler ortaya çıktı. Elektrik sobasının perdeleri tutuşturmasıyla başlayan yangın vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir şahsın alev alev yanan restorana "Annem annem" diyerek girmeye çalıştığı görüldü.

Dün Afyon'daki bir restoranda müşterilerin ısınması amacıyla yakılan elektrikli soba bir faciaya neden oldu. Sobanın perdeleri tutuşturmasıyla başlayan yangın bir anda tüm restoranı sardı. 1 kişinin öldüğü 17 kişinin yaralandığı feci yangında vatandaşların yaşadığı can pazarı saniye saniye kameralara yansıdı.

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Olay yerine gelen ekipler hızlı bir şekilde alevlere müdahale ederken, rüzgarın da etkisiyle yangın 2 katlı restoranın her yerini sardı. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.

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"ANNEM ANNEM" DİYEREK YANGINA DALMAYA ÇALIŞTI

Yangın esnasında içerideki müşteriler tarafından cep telefonu ile çekilen görüntüler ise görenleri adeta dehşete düşürdü.

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Görüntülerde büyük panik yaşayan içerideki müşteri ve çalışanların dışarıya kaçmaya çalıştıkları görüldü.

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Görüntülerde yangında binada çökmeler de yaşandığı görülürken, dışarı çıkan bir şahsın ise "Annem annem" diye bağırarak tekrar içeriye girmeye çalıştığı ve yanındakilerin "Az sonra çıkar" diyerek şahsı telkin etmeye çalıştıkları gözlendi.

Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın afyon
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