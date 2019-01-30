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Afyon İHH’nın ’Kan Bağışı’ kampanyasına gönüllü gençler destek verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 01:43 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar İnsani Yardım Derneği (İHH)’nın düzenlediği ‘Kan Bağışı’ kampanyasına Afyonkarahisar Gençlik Merkezi gönüllü gençleri de katıldı.Bir alışveriş merkezinin önünde gerçekleştirilen kan bağış kampanyasına vatandaşlarda ilgi gösterdi.

Afyonkarahisar İnsani Yardım Derneği (İHH)’nın düzenlediği ‘Kan Bağışı’ kampanyasına Afyonkarahisar Gençlik Merkezi gönüllü gençleri de katıldı.
Bir alışveriş merkezinin önünde gerçekleştirilen kan bağış kampanyasına vatandaşlarda ilgi gösterdi. ‘Biz bitti demeden bitmez’ sloganıyla kan bağış kampanyasına destek isteyen gönüllü gençler, tüm Afyonkarahisarlıları kan bağışına davet etti. İHH İl Temsilcisi Ahmet Ertürk, kan bağışının önemini belirterek,“2019 yılı Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından gönüllülük yılı olarak ilan edilmiştir. Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık’ın atmış olduğu tweetle birlikte, Kızılay’daki kan rezervinin azalmasıyla beraber bizlerde Afyonkarahisar Gençlik Merkezi olarak ve tüm Türkiye’deki gençlik merkezileri olarak ‘Biz bitti demeyince bitmez’ sloganıyla çıktık yollara. İnşallah tüm gençlerimizi kan bağışı noktasında Kızılay’a desteğe davet ediyoruz. Bugün burada Afyonkarahisar Gençlik Merkezi Gönüllüleriyle birlikte Kızılay’a kan bağışında bulunacağız. Tüm dostlarımıza, tüm gençlerimize buradan çağrıda bulunuyoruz. Haydi gençler biz kan vermeye sizleri de davet ediyoruz, sizi aramızda görmek istiyoruz. Bizim buradaki hedefimiz şu kadar ünitesi toplamak şeklinde bir hedefimiz değil. Bizim hedefimiz bütün gençlerimize bu sosyal sorumluluk bilincini oluşturmak ve iyilik yapmak. Bu duyguyu onlara benimsetmektir” dedi.
Gönüllü kan bağışçısı Rümeysa Eğen de, kan bağışına gönüllü olarak katıldığını ifade ederek; “Afyonkarahisar Gençlik Merkezi’nde gönüllü gençler olarak kan bağışına katıldım. Kan bağışı hayat kurtarır. Bugün size yarın bize lütfen kan verin. Müslüman kardeşlerimize Türk toplumuna, çocuklara ve büyüklere örnek davranışlar sergilemek için bugün burada bulunuyoruz. Lütfen siz de bize yardımcı olun ve kan bağışında bulunun” dedi.
Gönüllü bağışçı Buse Yıldırım da herkesi kan bağışına davet etti. Yıldırım şöyle devam etti;
“Afyonkarahisar Gençlik Merkezi gönüllüsüyüm. Türkiye’de kan stokunun azaldığını duydum. Bunun için bağış yapmaya geldik gönüllü olarak. Kan bağışı vücut sağlığı için çok önemlidir. Herkesi bu proje için davet ediyorum.”

Afyon İHH’nın ’Kan Bağışı’ kampanyasına gönüllü gençler destek verdi

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