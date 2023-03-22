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AFYON İMSAKİYE 2023: Afyonkarahisar ilk sahur iftar vakti kaçta? İmsakiyeye göre sahur, imsak, iftar saati

22.03.2023 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyon sahur ve iftar saatleri için araştırmalar hız kazandı. Afyon’da yaşayan vatandaşlar Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan imsakiye bilgilerine yoğun ilgi gösteriyorlar. Müslümanlar ramazan orucuna bu sene perşembe günü başlayacaklar. İlk sahura 22 Mart’ı 23 Mart’a bağlayan gece kalkılacak. Peki, Afyonkarahisar sahur vakti, imsak saati kaçta? İşte Afyonkarahisar İmsakiye bilgilerine göre sahur ve iftar saatleri

AFYON İMSAKİYE 2023: Afyonkarahisar ilk sahur iftar vakti kaçta? İmsakiyeye göre sahur, imsak, iftar saati

Afyon sahur, iftar, teravih namazı saati için araştırmalar başladı. 2023 yılında ilk teravih namazı bu akşam kılınacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvim ile iftar, sahur ve terah namazı saatleri belli oldu. On bir ayın sultanı ramazan ayı boyunca teravih namazı kılınacak ve oruç tutulacak. Afyon İmsakiyesine göre bu ilde yaşayan vatandaşlar için ilk sahur saati 05:28 olacak.

AFYON SAHUR SAATİ KAÇTA?

Afyon ilk sahur saati 05:28 olacak.
24 Mart Afyon sahur vakti: 05:27
25 Mart Afyon sahur vakti: 05:25

AFYON İFTAR SAATİ KAÇTA?

Afyon ilk iftar saati 19:19 olacak.
24 Mart Afyon iftar vakti: 19:20
25 Mart Afyon sahur vakti: 19:21

AFYON İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

sahur-saati

BAZI İLLERİN SAHUR SAATLERİ

İstanbul sahur saati: 05:31
Ankara sahur saati: 05:17
İzmir sahur saati :05:42
Bursa sahur saati: 05:32
Adana sahur vakti: 05:12
Adıyaman sahur vakti: 04:59

imsakiye

Ağrı sahur vakti: 04:37
Aksaray sahur vakti: 05:15
Amasya sahur vakti: 05:04
Antalya sahur vakti: 05:30
Ardahan sahur vakti: 04:36
Artvin sahur vakti: 04:39
Aydın sahur vakti: 05:40
Balıkesir sahur vakti: 05:38
Bartın sahur vakti: 05:17
Batman sahur vakti: 04:47
Bayburt sahur vakti: 04:47

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