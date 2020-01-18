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  4. "Afyon kaymağı" bilimsel yöntemle üretiliyor

"Afyon kaymağı" bilimsel yöntemle üretiliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 11:44 | Son Güncelleme

Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü, dünyaca ünlü Afyon kaymağının üretimini, çiftlikte yetiştirdikleri mandadan aldıkları sütten bilimsel yöntemlerle yapıyor - Bölüm Başkanı Doç. Dr. Zeki Gürler: - "Hem sütümüzü değerlendiriyoruz hem öğrencilerimizin pratik uygulama yapmalarına imkan sağlıyoruz"

AFYONKARAHİSAR (AA) - CANAN TÜKELAY - Afyonkarahisar'ın dünyaca ünlü kaymağı, Afyon Kocatepe Üniversitesinde (AKÜ) hijyen koşullarında bilimsel metotlar kullanılarak üretiliyor.

Lezzetinin sırrı, özel kaplarda ve manda sütünden yapılmasından gelen Afyon kaymağı, sadece 250 gramının iki günde oluşmasıyla sabır isteyen bir ürün olarak dikkati çekiyor.

Kent genelinde 200 gramlık paketlerde satılan ve şehre gelen turistlerin yoğun ilgi gösterdiği kaymak, AKÜ Veteriner Fakültesinin çiftliğinde yetiştirilen mandalardan elde edilen sütten, meşakkatli bir sürecin ardından hazırlanıyor.

AKÜ Veteriner Fakültesi Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Zeki Gürler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fakülte bünyesinde faaliyet gösteren süt ünitesinde kendi çiftliklerinden gelen manda ve inek sütlerini değerlendirdiklerini söyledi.

Özellikle öğrencilerin pratik uygulamalarında kullanılmak üzere çeşitli süt ürünleri ürettiklerini kaydeden Gürler, "Hem sütümüzü değerlendiriyoruz hem öğrencilerimizin pratik uygulama yapmalarına imkan sağlıyoruz." dedi.

Afyon kaymağının üretiminin devam etmesinin kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Gürler, şöyle konuştu:

"Hem bu değerimizi yaşatıyoruz hem de farklı bilimsel çalışmaların Ar-Ge'lerini burada yapmaya çalışıyoruz. Özellikle manda sütünün beyazlığı ve yağ oranı, diğer sütlere göre fazladır. Bu özelliği Afyon kaymağının ön plana çıkmasını sağlamaktır. Özellikle porselen rengi beyazlığı ve kendine ait aroması olması ona değer katmaktadır."

- Kaymağın hazırlanışı

Akşam ve sabah gelen sütü tavalarda 92 derecede ısıtarak üzerini kapattıklarını ve oda sıcaklığında dinlendirdiklerini anlatan Gürler, sütü 5 saat sonra 4 derecedeki odaya aldıklarını dile getirdi.

İkinci kez dinlendirmenin kaymağın tutmasını sağladığını belirten Gürler, "Daha sonra 6-4 diye adlandırdığımız soğuk odaya alıyoruz. Burada bir gece sabaha kadar kaymak bağlama hadisesi tamamlanıyor. Sabah tekrar etrafı çizilerek tavadan ayrılıyor. Dörde bölünerek tabağa konuluyor." diye konuştu.

- "Yılda yaklaşık 300 ton kaymak üretiliyor"

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar da kentte kaymak üretimi yapan ve onay verdikleri 17 işletme bulunduğunu bildirdi.

İl genelinde yılda yaklaşık 300 ton kaymak üretildiğini kaydeden Acar, "Kaymak sadece kendi başına tüketildiği gibi tatlı sunumunda kullanılan ve lokum ile şekerlemelerin içinde katılan bir üründür. Enerji kaynağıdır. Kaymak genelde iç pazarda tüketilmektedir." ifadelerini kullandı.

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Afyon kaymağı AKÜ manda sütü

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