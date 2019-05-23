HABER

Afyon kaymağından yapılan tatlılara sipariş yağıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 15:53 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'ın meşhur manda kaymağından yapılan ekmek kadayıfı, baklava, güllaç gibi şerbetli ve sütlü tatlıları ramazan ayında yoğun ilgi görüyor - Tatlıcı Ömer Altınay: - "Ramazan ayı dolayısıyla, kentimizin meşhur lezzeti manda kaymağından baklava, güllaç, kaymaklı ekmek kadayıfı ve lokum çeşitlerini üretiyoruz. Yaptığımız tatlılar çok büyük ilgi görüyor" - "Afyonkarahisar, Türkiye'nin kavşak noktası olduğu için Ramazan Bayramı süresince çok hareketli oluyor. Bu bayram tatili 9 gün. Yaşanacak bu trafik hareketliliği de lokum, sucuk ve tatlı esnafının yüzünü güldürüyor"

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın meşhur manda kaymağından yapılan ekmek kadayıfı, baklava, güllaç gibi şerbetli ve sütlü tatlıları, ramazan ayında ilgi görürken, tatlıcılar bayram öncesi artan siparişler için yoğun mesai yapıyor.

Kentte hizmet veren tatlı firmalarından Altınay'ın yönetim kurulu başkanı Ömer Altınay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, manda kaymağı kullanarak yaptıkları ekmek kadayıfı, güllaç, baklava, Çerkes tatlısı ve lokumların, ramazan ayında daha fazla ilgi gördüğünü söyledi.

Babasının dedesi Salih Şeker'in 1901 yılında manda sütünden elde edilen kaymağı, şekerle bir araya getirerek "Afyon kaymağı" olarak bilinen kaymaklı şekeri yaptığını belirten Altınay, şöyle konuştu:

"Ramazan ayı dolayısıyla, kentimizin meşhur lezzeti manda kaymağından baklava, güllaç, kaymaklı ekmek kadayıfı ve lokum çeşitlerini üretiyoruz. Yaptığımız tatlılar çok büyük ilgi görüyor. Afyonkarahisar halkı ramazan boyunca bu kaymaklı tatlıları bizden sürekli yapmamızı istiyor. Biz de halkımızın talepleri doğrultusunda siparişlere yetişmeye çalışıyoruz."

- Hediyelik olarak yanlarında götürüyorlar

Altınay, taleplere göre tatlılara manda kaymağının yanında meyve parçacıkları ve çeşitli kuru yemişler de ilave ettiklerini vurguladı.

Yaklaşan bayram için de kaymaklı tatlılarda yoğun sipariş aldıklarını aktaran Altınay, "Afyonkarahisar, Türkiye'nin kavşak noktası olduğu için Ramazan Bayramı süresince çok hareketli oluyor. Bu bayram tatili 9 gün. Yaşanacak bu trafik hareketliliği de lokum, sucuk ve tatlı esnafının yüzünü güldürüyor. Tatlı ve lokum çeşitlerimiz de bu süreçte yine yoğun ilgi görüyor. Bayram için şehrimizden memleketlerine gidecekler, Afyonkarahisar'ın tatlarını ve meşhur ürünlerini hediyelik olarak yanlarında götürüyor." diye konuştu.

Manda kaymaklı ürünlerin ramazan boyunca günlük olarak hazırlandığına değinen Altınay, şunları kaydetti:

"Kaymaklı baklava, güllaç ve ekmek kadayıfımız için bayramda götürmek üzere siparişlerini veriyorlar. Tüketim süresi ve saklama koşulları konusunda müşterilerimizi sürekli uyarıyoruz. Manda kaymaklı tatlılar, mümkün olduğunca günlük tüketilmeli ve serin ortamda saklanmalıdır. Bayram için kaymaklı tatlılar ikram edeceklerin siparişlerini, bayrama yakın bir tarihe hazır ediyoruz."

Kızının doğumgünü için hurda vosvosu baştan yarattı! İşte son hali Kızının doğumgünü için hurda vosvosu baştan yarattı! İşte son hali
Vefat eden hakim için Bakırköy Adliyesinde törenVefat eden hakim için Bakırköy Adliyesinde tören
Köy okulu öğrencileri klasik müzikle tanıştıKöy okulu öğrencileri klasik müzikle tanıştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
baklava EKMEK KADAYIFI güllaç Manda Kaymaklı tatlı

En Çok Okunan Haberler

Kardeşi efsane dizinin sevilen ismi çıktı

Kardeşi efsane dizinin sevilen ismi çıktı

Turabi şampiyon oldu! Kazandığı para...

Turabi şampiyon oldu! Kazandığı para...

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Yargıtay Nevin Yıldırım'ın cezasını onadı

Yargıtay Nevin Yıldırım'ın cezasını onadı

Kocasıyla birlikte yakalanınca gözyaşlarını tutamadı

Kocasıyla birlikte yakalanınca gözyaşlarını tutamadı

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş, İkizler burcuna geçiyor

Güneş, İkizler burcuna geçiyor

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Terör örgütü PKK'daki çöküş iç hesaplaşmaları hızlandırdı

Terör örgütü PKK'daki çöküş iç hesaplaşmaları hızlandırdı

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: Hedefler imha edildi

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: Hedefler imha edildi

Tuzla'da çocuğu darbeden kişiye dava

Tuzla'da çocuğu darbeden kişiye dava

Oltu'da 1,5 metrelik Hopa engereği görüldü

Oltu'da 1,5 metrelik Hopa engereği görüldü

Antalya'da yakalandı! Çıkanlar polisi bile şaşırttı

Antalya'da yakalandı! Çıkanlar polisi bile şaşırttı

Yargıtay'dan son dakika Emrah Serbes kararı!

Yargıtay Emrah Serbes'in cezasını onadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.