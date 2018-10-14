Afyon Kocatepe Üniversitesinin yabancı dil sınavının iptal edilmesi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörlüğünde yapılan açıklamada, üniversitenin yabancı dil sınavının iptal edilmesiyle ilgili yerel mahkeme kararının temyiz ve istinaf aşamasında olduğu belirtildi.
AKÜ Rektörlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bugün bazı gazete ve internet sitelerinde, 11 Temmuz 2017 tarihli doktor öğretim üyesi kadro ilanı ile ilgili yapılan haberlerde kamuoyunun eksik ve yanlış bilgilendirilmemesi ve üniversite aleyhine haksız ve olumsuz bir algı oluşmasının önüne geçilebilmesi için açıklama yapılmasının uygun görüldüğü belirtildi.
Rektörlük açıklamasında şunlar kaydedildi:
"İlgili haberlerde üniversitemizin davalı konumunda bulunduğu bir dava sürecinden hareketle, üniversite yetkililerimizden herhangi bir bilgi alınmaksızın, eksik ve aleyhte bilgi ve ifadeler içeren bir yazı kaleme alınmıştır. Haberlerde, 'cevap anahtarının yanlışlarla dolu olduğu' ifadesini kabul etmemiz mümkün değildir. Davaya konu yabancı dil sınavında kullanılan Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe çeviri metni, ulusal düzeyde bilimsel yayın yapan bir tıp dergisinden alınan bir makale olup, tüm adayların yabancı dil seviyesinin doğru ve nitelikli bir metin üzerinden belirlenebilmesi amacıyla bu dergi tercih edilmiştir. TÜBİTAK yayın dizini tarafından kabul görüp taranan ve arşivine alınan ve üniversitemiz yabancı dil sınavında kullanılan söz konusu makalenin yayınlandığı dergi, bilimsel ve akademik açıdan geçerliliği tartışılmaz bir niteliktedir."
Dava kapsamında ilgili bilgi ve belgelerin mahkemeye sunulmasına karşın, beyanlarının dikkate alınmadan yerel mahkeme kararı oluşturulduğu ifade edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Dava süreci yerel mahkeme kararı sonrasında temyiz ve istinaf aşamasında olup, ortada kesinleşmiş bir karar yoktur. Yukarıda belirtilen açıklamalarımıza dayanak evraklar ve sınavda kullanılan bilimsel tıp dergisinden alınan Türkçe-İngilizce çeviri metni de tüm suretleri ve dergiye ait bilgiler ile birlikte yüksek yargıya iletilecektir. Bununla birlikte temyiz ve istinaf başvuru hakkımız ve yasal haklarımız saklı kalmak üzere idari yargı kararlarının uygulanması gereğince yerel mahkeme kararı uygulanmış ve gerekli idari işlemler başlatılmıştır."
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