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Afyon Lisesi Öğretmenlerinden Frig Vadisi turu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 17:35 | Son Güncelleme

Afyon Lisesi öğretmenleri Frig Vadisi’ne gezi turu düzenledi.Afyon Lisesi öğretmenleri, okul müdürü Turgay Bingöl önderliğinde Frig Vadisi’ne gezi turu düzenledi.

Afyon Lisesi öğretmenleri Frig Vadisi’ne gezi turu düzenledi.
Afyon Lisesi öğretmenleri, okul müdürü Turgay Bingöl önderliğinde Frig Vadisi’ne gezi turu düzenledi. Alan kılavuzu rehber Habip Akalın mihmandarlığında Firik Vadisi’ni gezen öğretmenler bölgenin tarihi değerlerinden 3 bin yıllık Kral Yolu’ndan geçerek tarihi bir yürüyüş yaptılar. Alan Klavuzu Rehber Akalın, bölgenin turizme kazandırılması için bu tür turlar vesilesiyle gelen misafirlerin arttırılması gerektiğini ve tanıtımların daha da etkin olması gerektiğini aktardı.
Müdür Bingül ve öğretmenler, destansı tarihi değer taşıyan mekanları ziyaret ederken hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

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