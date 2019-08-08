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Afyon UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri tedbir amaçlı bölgeleri taradı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 18:22 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri Denizli’de meydana gelen deprem sonrası tedbir amaçlı ilçe, belde ve köylerde incelemelerde bulundu.Denizli’de 14.19 civarında gerçekleşen deprem çevre illerde de hissedildi.

Afyon UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri tedbir amaçlı bölgeleri taradı

Afyonkarahisar UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri Denizli’de meydana gelen deprem sonrası tedbir amaçlı ilçe, belde ve köylerde incelemelerde bulundu.
Denizli’de 14.19 civarında gerçekleşen deprem çevre illerde de hissedildi. Merkez üssü Denizli Bozkurt olan deprem Afyonkarahisar merkez ve ilçelerinde şiddetli bir şekilde hissedildi. Deprem sonrası acil koduyla hazırlıklarını yapan UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri Afyonkarahisar merkez olmak üzere, ilçe, belde ve köylerde tedbir amaçlı devriye attı.
Depremin daha şiddetli hissedildiği Dazkırı ve Başmakçı ilçelerine giden ekipler bölgede inceleme yaparak vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Afyon UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri tedbir amaçlı bölgeleri taradı

Afyon UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri tedbir amaçlı bölgeleri taradı

Afyon UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri tedbir amaçlı bölgeleri taradı

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