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Afyon'un Bolvadin ilçesi bir ayda iki bakan yardımcısı çıkardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2018 13:27 | Son Güncelleme

Afyon'un Bolvadin ilçesi siyasi tarihinin belki de en şanslı dönemlerinden birini yaşıyor. Nüfusu 43 bin olan ilçe bir ay içinde Tarım ve Orman Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan yardımcılıkları olmak üzere 2 bakan yardımcısı çıkardı.

Afyon'un Bolvadin ilçesi bir ayda iki bakan yardımcısı çıkardı

EROĞLU GİTTİ: Afyonlu olan Orman ve Su İşleri eski Bakanı Veysel Eroğlu, yeni açıklanan kabinede yer almadı. 2011-2018 arasında 7 yıl bakanlık görevini yürüten Eroğlu, yerini Bekir Pakdemirli'ye bırakınca Afyon da bakansız kaldı.

BOLVADİN'İN ŞANSI: Tarım ve Orman Bakanlığı'nda bakan yardımcılığına geçen ay Bolvadinli olan Akif Özkaldı atandı. Afyon bakansız kalırken, ilçeden bakan yardımcısı çıkması Bolvadin'le sevinçle karşılandı.

İKİNCİ YARDIMCI ESKİ VEKİL: Bolvadin'in yüzü ikinci kez güldü. Özkaldı'dan sonra AK Parti'den iki dönem milletvekilliği yapan Bolvadin'li Ahmet Koca da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcılığı'na getirildi.

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