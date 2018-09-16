Afyon'un Bolvadin ilçesi bir ayda iki bakan yardımcısı çıkardı

EROĞLU GİTTİ: Afyonlu olan Orman ve Su İşleri eski Bakanı Veysel Eroğlu, yeni açıklanan kabinede yer almadı. 2011-2018 arasında 7 yıl bakanlık görevini yürüten Eroğlu, yerini Bekir Pakdemirli'ye bırakınca Afyon da bakansız kaldı.
BOLVADİN'İN ŞANSI: Tarım ve Orman Bakanlığı'nda bakan yardımcılığına geçen ay Bolvadinli olan Akif Özkaldı atandı. Afyon bakansız kalırken, ilçeden bakan yardımcısı çıkması Bolvadin'le sevinçle karşılandı.
İKİNCİ YARDIMCI ESKİ VEKİL: Bolvadin'in yüzü ikinci kez güldü. Özkaldı'dan sonra AK Parti'den iki dönem milletvekilliği yapan Bolvadin'li Ahmet Koca da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcılığı'na getirildi.
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