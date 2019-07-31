Afyon'da şehit ve gazi yakınlarına düğün salonları ücretsiz oldu

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR'da, şehit çocukları, gaziler ve gazi çocukları, düğün salonlarından ücretsiz yararlanacak. Vali Mustafa Tutulmaz, "Arkadaşlarımız bu uygulamanın Türkiye'de bir ilk olduğunu belirtti. Bu güzel uygulamanın tüm Türkiye'ye yayılmasını temenni ediyorum" dedi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Afyonkarahisar Düğün ve Toplantı Salonları İşletmecileri Derneği arasında 'Şehit yakınları ve gazilerin düğün salonlarından ücretsiz yararlandırılması' amacıyla hazırlanan işbirliği protokolü, Vali Mustafa Tutulmaz'ın nezaretinde imzalandı. İmza törenine Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zekai İnan, Düğün ve Toplantı Salonları İşletmecileri Derneği Başkanı Şükrü Köken ile dernek üyeleri katıldı.

İmzalanan protokol kapsamında şehit çocukları, gazi ve gazi çocukları, Afyonkarahisar Düğün ve Toplantı Salonları İşletmecileri Derneği'ne üye olan işletmecilere ait düğün salonlarında ücretsiz olarak, düğün, nişan ve kına gecesi yapabilecek.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, gelen talepleri en az bir ay öncesinden dernek yönetimine bildirilecek. Dernek yönetimi ise talebe bir günde yanıt verecek. Düğün yemeği hariç müzik, kamera çekimi, düğün pastası ve ikramlar ücretsiz sunulacak.

15 Ekim ile 15 Nisan tarihleri arasında İl Müdürlüğü'nden gelen talepler, hafta içi ve hafta sonu, 15 Nisan- 15 Ekim tarihleri arasındaki talepler ise cuma günleri dahil hafta içi karşılanacak.

TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLACAK

Vali Mustafa Tutulmaz, protokolün Türkiye'ye örnek olacağını söyleyerek, şöyle konuştu:

"Şehitlerimizin evlatları, gazilerimiz, onların çocukları bize emanettir. Onlar şehit olarak, gazi olarak bu vatanı bizlere emanet bıraktı. Onların emanetlerine her zaman sahip çıkacağız. Onların hatıralarını yaşatmaya gayret edeceğiz. Bu kapsamda onların hayatlarını kolaylaştırma noktasında elimizden ne gelirse yapacağız. Bu amaçla hazırlanarak imzalanan bu protokolün şehrimize hayırlar getirmesini diliyorum. Gerçekten çok güzel bir uygulama. Türkiye'ye örnek olacak bir uygulama. Şehitlerimizin çocukları, gazilerimiz ve onların çocuklarını unutmadıkları için düğün ve toplantı salonları işletmecilerimizi bu anlamlı davranışlarından dolayı kutluyorum. Arkadaşlarımız bu uygulamanın Türkiye'de bir ilk olduğunu belirtti. Bu kapsamda bu güzel uygulamanın Afyonkarahisar'dan tüm Türkiye'ye yayılmasını temenni ediyorum."

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