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Afyon’daki trafik kazası

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2019 18:38 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçe pazarından Bademli köyüne giden yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan 19 kişinin tedavileri sürerken, sağlık durumları ciddi olan 6 yaralı Afyon’daki hastanelere sevk edildi.Kaza, Emirdağ-Bolvadin karayolu Suvermez kavşağında meydana geldi.

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçe pazarından Bademli köyüne giden yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan 19 kişinin tedavileri sürerken, sağlık durumları ciddi olan 6 yaralı Afyon’daki hastanelere sevk edildi.
Kaza, Emirdağ-Bolvadin karayolu Suvermez kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere, Emirdağ ilçe pazarından Bademli köyüne doğru seyir halinde bulunan Mustafa A. yönetimindeki 03 ABF 052 plakalı otobüs, iddialara göre kavşağa kontrolsüz çıkınca Bolvadin’den Emirdağ istikametine doğru seyir halinde bulunan Hasan K. yönetimindeki 34 ZJ 3004 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada yaralanan ve aralarında yabancı uyruklu şahısların da olduğu 19 kişi Bolvadin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan sağlık durumları ciddi olan Ali K. ve Ümmü Y. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne, Shamsulhaq S., Receb Y., Hatice A. ve Durkadın K. ise Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.

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