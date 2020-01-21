Afyon’dan ’Adana kebapta çıkan domuz yağı Konya’dan geldi’ iddiası

Afyonkarahisar’da Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından teşhir edilen iki firmanın kullandığı Adana kebabında kuyruk yağı yerine domuz yağının çıkmasının ardından bir açıklama yapan Kasaplar Odası Başkanı İbrahim Yörük, kuyruk yağının Konya’dan geldiğini belirterek yargısız infaz yapılmaması gerektiğini savundu.

Geçtiğimiz hafta Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde hileli ürün kullanan firmaların isimleri ifşa edilmişti. Bunlar arasında Afyonkarahisar’dan iki restoranda Adana kebapta domuz yağı kullanıldığı yer alıyordu. Bu firmaların hangi kasaptan et ve kuyruk yağı temini yaptığı henüz resmi bir şekilde açıklanmazken, Afyonkarahisar Kasaplar ve Sucukçular Odası Başkanı İbrahim Yörük, firmalar ifşa edilirken yargısız infaz yapıldığını belirterek, domuz yağı tespiti konulan kuyruk yağının Konya ilinden temin edildiğini bildirdi.

“Firmanın biri kapattı biri halen hizmet veriyor”

Yörük, yaptığı açıklamada, “13 Ocak2020 tarihinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan ifşa listesinde ilimizden 2 esnafın ürünlerinde domuz eti tespit edilmiş olup konu kamuoyu ile paylaşılmıştır. Öncelikle Bakanlığın yaptığı denetimleri olumlu buluyor ve destekliyoruz. Ancak cezaların caydırıcılığının arttırılması gerektiğini düşünüyoruz. İlimizde tespit edilerek kamuoyuna duyurulan ürünlere ilişkin yaptığımız çalışmada dikkat çekici hususlara ulaştık. Afyon bilindiği üzere et kalitesi ve kasaplık açısından Türkiye’nin en iyi şehirlerinden biridir. İlimizde kasaplık ve et sektörü tarihi yüzyılları bulan ve geleneksel olarak etik ve ahlaki değerler ışığında sağlıklı bir şekilde yürütülmektedir. İncelememiz sonucunda ilgili adana kebap ürünlerinde ette domuz eti bulunmadığı ancak Konya’dan bir aracı tarafından temin edilerek; ilimize getirilen koyun kuyruk yağı içerisinde domuz ürünü bulunduğu tespit edilmiştir. Bu konu ile ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğü de bu bilgiye sahiptir. Et konusunda ve son ürün konusunda tüm işletmelerimiz üzerlerine düşen sorumluluğu sonuna kadar yapmaktadır. İfşa listesinde ismi geçen iki esnafımızdan biri işletmesini kapatmıştır. Diğeri ise hala hizmet vermektedir.