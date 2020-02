Afyon’dan deprem bölgesine patatesli ekmek ve haşhaş ezmesi gönderildi

Afyonkarahisar Sanayici ve İşadamları Derneği (AFSİAD), Elazığ ve Malatya’daki depremzedeler için yardım topladı. Yardımların bulunduğu araç, Elazığ ve Malatya’da depremden zarar gören deprem zedelere ulaştırılacak.

Elazığ’da 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen ve Malatya’da da şiddetli biçimde hissedilen depremin ardından AFSİAD yönetimi yardım kampanyası düzenledi. Bir kamyon dolusu temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan yardım Elazığ ve Malatya’da ki depremzede vatandaşlara ulaştırılmak üzere gönderilirken, kampanya kapsamında ayrıca patatesli Afyon ekmeği ve haşhaş ezmesi de gönderildi.

Yapılan yardım hakkında bilgi veren AFSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Sayın, “Elazığ’da 24 Ocak Cuma günü meydana gelen deprem, Elazığ’ın yanı sıra Malatya’da da şiddetli biçimde hissedilmiş; ne yazık ki 41 kişinin hayatını kaybetmesine, bin 67 kişinin de yaralanmasına neden olmuştur. Depremi en iyi hisseden illerden birisi biziz. Dinar ilçemiz, depremi derinden yaşamıştı, bunun ne kadar acı olduğunu biliyoruz. Depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, milletimize başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Tüm Türkiye’ye geçmiş olsun, Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın” dedi.

“Türkiye’nin her yerinden destek geldi”

Kampanyaya Türkiye’nin her yerinden destek geldiğini aktaran Sayın, açıklamasına şöyle devam etti:

“Depremin hemen ardından başlatılan kampanyaya Türkiye’nin her yerinden destek geldi. AFSİAD olarak Elazığ ve Malatya’daki depremzede vatandaşlarımızın acılarını bir nebze de olsa azaltmak için bu yardım seferberliğinde yerimizi aldık. Yardım kampanyamıza destek olan kıymetli üyelerimizi, hayırsever iş insanlarımızı, kutlamak istiyorum. İhtiyaç duyulması, talep edilmesi hâlinde yine yardım toplayıp göndereceğiz. Elazığ Afyonkarahisar’dır, Malatya Afyonkarahisar’dır, biz birlikte Türkiye’yiz ve kardeşlerimizin yanındayız.”

Açıklamanın ardından AFİSAD yönetim kurulu üyeleri yardım araçları deprem bölgelerine uğurladı.



PARTNER Merve Özbey kınayı yaktı