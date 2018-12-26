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Afyonkarahisar-Antalya kara yolu yeniden ulaşıma açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 10:11 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar-Antalya kara yolu yeniden ulaşıma açıldı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar ve çevresindeki yoğun kar yağışı nedeniyle dün akşam ulaşıma kapanan Afyonkarahisar-Antalya kara yolunda yeniden trafik akışı başladı.

Karayolları 31. Şube Şefliğine bağlı ekipler, Afyonkarahisar-Antalya kara yolu başta olmak üzere, Afyonkarahisar-Kütahya, Afyonkarahisar-İzmir, Afyonkarahisar-Ankara ve Afyonkarahisar-Konya yollarında gece boyunca iş makineleriyle kar küreme, tuzlama ve solüsyon çalışması yaptı.

Kar yağışının da etkisini azaltmasının ardından sabah saatlerinden itibaren Afyonkarahisar-Antalya kara yolunda trafik akışının başladığı bildirildi.

Trafik ekipleri, oluşturdukları yol kontrol noktalarında kar lastiği ve zincir takmaları konusunda sürücülere uyarılarda bulunuyor.

Afyonkarahisar ve çevresindeki yoğun kar yağışı nedeniyle Afyonkarahisar-Antalya kara yolu, dün akşam ulaşıma kapanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar-Antalya karayolları

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