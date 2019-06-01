Afyonkarahisar-Antalya kara yolunda bayram trafiği

AFYONKARAHİSAR (AA) - Bayram tatilinin başlamasıyla birlikte Afyonkarahisar-Antalya kara yolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Tatilin başlamasıyla yola çıkan vatandaşlar, Afyonkarahisar-Antalya karayolunun Antalya istikametinde bazı noktalarda uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Kavşak noktalara konuşlandırılan trafik ekipleri, vatandaşlara trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Ekipler, sürücülere yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda el broşürleri dağıttı.

Öte yandan bayram yolculuğuna çıkanlar, dinlenme tesislerinde de doluluğa neden oldu.

Afyonkarahisar'daki bir dinlenme tesisinin müdürü Ali Osman Uğur, "Şu anda tesisimizde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Bayram sezonu başladı. Yoğun bir kalabalık var. Misafirlerimizin trafik kurallarına uymalarını rica ediyoruz." dedi.

