Afyonkarahisar, Bayburt ve Bilecik'te yarın okullar tatil mi? 20 Ocak Afyonkarahisar, Bayburt ve Bilecik'te okullar tatil mi olacak?

Meteoroloji Genel Müdürğü, vatandaşları kar yağışıyla ilgili uyarmıştı. Hava sıcaklıklarının hızla düşmesiyle meydana gelen kar, valilikleri harekete geçirdi. Yurdun birçok ilinde valilikler tarafından yapılan açıklamada, okulların yarın (20 Ocak) tatil edildiği açıklandı. Peki Afyonkarahisar, Bayburt ve Bilecik'te yarın okullar tatil mi?

AFYONKARAHİSAR'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, kar yağışı nedeniyle okulların 19 Ocak günü (bugün) tatil olacağını duyurdu.Vali Çiçek, yarın için herhangi bir açıklama yapmadı. Çiçek'in açıklaması bekleniyor.

BAYBURT'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Bayburt'ta bugün (19 Ocak) olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatil edildi. Yarın (20 Ocak) için valilikten henüz açıklama yapılmadı.

BİLECİK'TE YARIN OKULAR TATİL Mİ?

Bilecik'te yarın (20 Ocak) kar nedeniyle okulların tatil edildiği bilgisi, valilik tarafından paylaşıldı. Söz konusu açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İlimizde devam eden kar yağışı nedeniyle il genelinde 20.01.2022 (Perşembe) tarihinde okulların 1 (bir) gün tatil edilmesine ayrıca hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılmasına karar verilmiştir.

Bilecik Valiliği"

