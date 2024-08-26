'Afyonkarahisar Belediye Başkanı'na bu mu?' Protokolde plastik sandalye krizi! Diğerlerinden farkını anlayınca oturmak istemedi...

Afyonkarahisar'da bir törende protokol krizi yaşandı. Valiliğin Kocatepe Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı'nda düzenlediği törenlerde söz konusu kriz; plastik sandalye yüzünden çıktı.

Valilik düzenlediği etkinlikte, CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'a, protokol sıralarında plastik sandalyelerin olduğu bölümden yer ayrılınca Köksal'dan tepki geldi.

Köksal, yan yana dizilmiş olan sandalyenin diğerlerinden farklı olduğunu anlayınca oturmak istemediğini belirterek sert çıktı.

"AFYONKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKANI'NA BU MU?"

Afyon Postası'nın haberine göre, bu duruma tepki gösteren Köksal "Hayır. Böyle bir şey yok. Makamın ağırlığını taşımak zorundasınız. Bu mu yani? Afyonkarahisar Belediye Başkanı'na bu mu? Ayarlayın lütfen, ben buraya oturuyorum, beni ilgilendirmiyor. Kaç oldu ya. Defalarca uyarıyoruz sizi." diyerek oradaki personele çıkıştı ve protokolde bulunan diğer koltuğa oturdu.