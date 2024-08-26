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  4. 'Afyonkarahisar Belediye Başkanı'na bu mu?' Protokolde plastik sandalye krizi! Diğerlerinden farkını anlayınca oturmak istemedi...

'Afyonkarahisar Belediye Başkanı'na bu mu?' Protokolde plastik sandalye krizi! Diğerlerinden farkını anlayınca oturmak istemedi...

26.08.2024 14:58
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Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
26.08.2024 14:58
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Afyonkarahisar'da, Büyük Taarruz'un başlangıcının yıl dönümü dolayısıyla Kocatepe Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı'nda Valilik tarafından düzenlenen etkinliklerde protokol krizi yaşandı. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, protokol alanında kendisine ayrılan yerdeki sandalyenin diğerlerinden farklı ve plastik olduğunu anlayınca tepki gösterdi. Plastik sandalyeye oturmak istemeyen Köksal, "Afyonkarahisar Belediye Başkanı'na bu mu? Ayarlayın lütfen, ben buraya oturuyorum" dedi.

Afyonkarahisar'da bir törende protokol krizi yaşandı. Valiliğin Kocatepe Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı'nda düzenlediği törenlerde söz konusu kriz; plastik sandalye yüzünden çıktı.

Valilik düzenlediği etkinlikte, CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'a, protokol sıralarında plastik sandalyelerin olduğu bölümden yer ayrılınca Köksal'dan tepki geldi.

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Köksal, yan yana dizilmiş olan sandalyenin diğerlerinden farklı olduğunu anlayınca oturmak istemediğini belirterek sert çıktı.

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"AFYONKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKANI'NA BU MU?"

Afyon Postası'nın haberine göre, bu duruma tepki gösteren Köksal "Hayır. Böyle bir şey yok. Makamın ağırlığını taşımak zorundasınız. Bu mu yani? Afyonkarahisar Belediye Başkanı'na bu mu? Ayarlayın lütfen, ben buraya oturuyorum, beni ilgilendirmiyor. Kaç oldu ya. Defalarca uyarıyoruz sizi." diyerek oradaki personele çıkıştı ve protokolde bulunan diğer koltuğa oturdu.

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Anahtar Kelimeler:
Belediye başkanı Afyonkarahisar protokol
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