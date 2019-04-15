Afyonkarahisar Belediye Başkanı Zeybek mazbatasını aldı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde AK Parti'den Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçilen Mehmet Zeybek, mazbatasını alarak görevine başladı.

Başkan Zeybek'e mazbatasını, İl Seçim Kurulunda düzenlenen törenle, Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı hakim Habibe Aslan verdi.

Daha sonra gazetecilere açıklamada bulunan Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Yüksek Seçim Kurulunun verdiği nihayi kararın ardından mazbatasını aldığını söyledi.

Kendisine oy veren ve vermeyen herkesin belediye başkanı olduğunu belirten Zeybek, "Hiçbir ayrım yapmadan herkese hizmet etmek için gayret sarf edeceğiz. Rabbim mahcup etmesin. İlk icraatımız olarak AFRAY'ın takipçisi olacağız. Askeri havaalanının sivil uçuşlara açılmasıyla alakalı girişimlerde bulunacağız. İnşallah Afyonkarahisar'a güzel hizmetler kazandıracağız." diye konuştu.

Eski Orman ve Su İşleri Bakanı ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu da kentin çok güzel hizmetlere layık olduğunu ifade etti.

- "Gerekirse ekmeğimizi bölüşür, onları aç bırakmayız"