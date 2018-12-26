Afyonkarahisar, beyaz örtüyle kaplandı

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR'da kar yağışı sonrası kent merkezinde seyirlik manzaralar ortaya çıktı. Kar kalınlığının 20 santime ulaştığı kentte vatandaşlar da kar topu oynayıp, karın tadını çıkardı. Gece ulaşıma kapanan şehirlerarası yollar açılırken, belediye ekipleri kent merkezini temizledi.

Afyonkarahisar'da dün öğleden sonra başlayan yoğun kar yağışı gece etkisini yitirdi. Özellikle dün şehirlerarası yollarda ulaşımda aksamalara neden olan kar, il merkezini ise beyaz örtüyle kapladı. İl merkezinde kar kalınlığı 20 santime, yüksek kesimlerde ise 25 santime kadar ulaştı. Sabah beyaz örtüyle uyanan Afyonkarahisar halkı kar topu oynayıp selfie yaptı. Kent merkezindeki Anıt Park'ta bulunan Utku Anıtı'nda da gözel görüntüler ortaya çıktı. Karın tadını en çok bugün eğitim ve öğretime ara verilmesi dolayısıyla öğrenciler çıkardı.

SOKAK VE CADDELER TEMİZLENDİ

Afyonkarahisar Belediyesi ekipleri, 23 yol temizleme makinesi, 10 sık pompa solüsyon makinesi ve 150 temizlik personeliyle cadde ve sokaklarda kar küreme çalışması yaptı. Meteoroloji Bölge Müdürü Alper Akçakaya, hava sıcaklığının sıfırın altına düşeceğini belirterek, buzlanma ve dona karşı sürücüleri ve vatandaşları uyardı.

ŞEHİRLERARASI YOLLAR NORMALE DÖNDÜ

Diğer yandan gece boyunca yapılan çalışmalar sonrası şehirlerarası ulaşım normale döndü. Bölgede kapanan köy yolu olmadığı belirtilirken, buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapıldı. Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de şehirlerarası yol ve kavşaklarda trafik kazalarını önlemek amacıyla denetimlerini sıklaştırdı.