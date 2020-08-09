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Afyonkarahisar'da 113 bin 600 TL değerinde sahte para ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2020 15:01 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde bir adrese yapılan operasyonda, piyasaya sürülmeye hazır 113 bin 600 TL değerinde sahte banknot ile 24 parça tarihi eser niteliği taşıyan sikke ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da 113 bin 600 TL değerinde sahte para ele geçirildi

Burdur'a bağlı Gölhisar ilçesinde hayvan alışverişi yaptıkları sırada 19 bin 600 TL sahte para kullandıkları tespit edilerek yakalanan Mustafa D., Cahit C.Ş. ve Şükrü C.Ş. adlı 3 şüphelinin Afyonkarahisar'ın Çay ilçesindeki ikametlerinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, piyasaya sürülmeye hazır 113 bin 600 TL değerinde sahte banknot ile 24 parça tarihi eser niteliği taşıyan sikke ele geçirildi. Aramada ayrıca 1 adet ruhsatsız tüfeğe el konuldu.

DHA

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