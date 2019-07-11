Afyonkarahisar’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Burada konuşan Vali Mustafa Tutulmaz: “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde ilimizde de çeşitli etkinlikler düzenleyerek 15 Temmuz ruhunu yeniden yaşatmaya çalışıyoruz. Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Karakaş’ın sunumuyla darbe teşebbüsünün sosyolojik yönünü öğrendik. Yeni üniversitemiz AFSÜ’DE de fotoğraf sergisi ile 15 Temmuz darbe teşebbüsünü unutmamaya, unutturmamaya, halkımızın dimağında yer ettirmeye çalışıyoruz. 15 Temmuz’a kadar çeşitli etkinlikler devam edecek. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Umarım halkımız, ülkemiz bir daha böyle bir darbe teşebbüsü ile karşı karşıya kalmaz” dedi.

Vali Tutulmaz’ın konuşmasının ardından serginin açılış kurdelesi kesildi. Sergide yer alan fotoğrafları inceleyen Vali Mustafa Tutulmaz Rektör Prof. Dr. Karakaş ve Rektör Prof. Dr. Okumuş’a teşekkür etti.



