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Afyonkarahisar'da 3.5 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2019 09:21 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

Afyonkarahisar'da 3.5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü Şuhut ilçesine bağlı Ağzıkara köyü yakınları olarak belirlediği deprem, saat 08.45’te meydana geldi.

Yerin 7.03 kilometre derinliğinde olan deprem, ilçe merkezinde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin merkez üssünü Ağzıkara köyü, büyüklüğünü ise 3.2 olarak açıkladı.

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Kaynak: DHA

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