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Afyonkarahisar da 73 av turizmi yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 16:51 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar da avcılar 2018-2019 sezonunda 2 kızılgeyik 230 yaban domuzu vurdu.Afyonkarahisar Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından sosyal medya hesabında yapılan açıklamada 2018 - 2019 av sezonunda 73 adet av turizmi yaptırıldığı, yerli ve yabancı avcılar tarafından tercih edilen Afyonkarahisar da 2 adet kızılgeyik ve 230 adet yaban domuzu vurulduğu belirtildi.Paylaşılan fotoğraflarda avcıların vurdukları yaban domuzlarının iri ve büyük olduğu 200 kilogramdan fazla ağırlığa sahip oldukları öğrenildi.

Afyonkarahisar da 73 av turizmi yapıldı

Afyonkarahisar da avcılar 2018-2019 sezonunda 2 kızılgeyik 230 yaban domuzu vurdu.
Afyonkarahisar Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından sosyal medya hesabında yapılan açıklamada 2018 - 2019 av sezonunda 73 adet av turizmi yaptırıldığı, yerli ve yabancı avcılar tarafından tercih edilen Afyonkarahisar da 2 adet kızılgeyik ve 230 adet yaban domuzu vurulduğu belirtildi.
Paylaşılan fotoğraflarda avcıların vurdukları yaban domuzlarının iri ve büyük olduğu 200 kilogramdan fazla ağırlığa sahip oldukları öğrenildi.

Afyonkarahisar da 73 av turizmi yapıldı

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