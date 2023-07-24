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  4. Afyonkarahisar'da acı olay! 17 yaşındaki Ozan Fişek hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'da acı olay! 17 yaşındaki Ozan Fişek hayatını kaybetti

24.07.2023 08:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da 17 yaşındaki Ozan Fişek serinlemek için girdiği baraj gölünde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen ekipler uzun uğraşlar sonucu Fişek’in cansız bedenini sudan çıkardı. Boğulan gencin ailesinin feryatları ise yürekleri dağladı.

Afyonkarahisar'da acı olay! 17 yaşındaki Ozan Fişek hayatını kaybetti

Olay, Bolvadin ilçesi Özburun Baraj Gölü’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ozan Fişek (17) isimli gençten bir süre haber alamayan ve cep telefonu aramalarını yanıtsız bırakan Fişek’in ailesi polis ve jandarmaya bildirerek yardım istedi.

ARAMALAR ORADA YOĞUNLAŞTIRILDI

İhbar üzerine harekete geçen Bolvadin İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler Özburun Barajı çevresinde yaptıkları incelemede önce terk edilmiş halde bir motosiklet buldu. Daha sonra aramaya bu bölgede yoğunlaştıran ekipler bir süre sonra Fişek’in su kenarına yakın bir noktada kıyafetlerini buldu. Bunun üzerine ekipler bölgeye AFAD ekibi ve dalgıç istedi. Sonrasında Konya İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği Kurbağa Adamlar sevk edildi.

UZUN UĞRAŞLAR SONUCU CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

Olay yerine gelen ekipler uzun uğraşlar sonucu Fişek’in cansız bedenini sudan çıkardı. Cenaze otopsi için Bolvadin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA

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