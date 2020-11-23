Afyonkarahisar'da akılalmaz olay! Binadan çıkan çiftin üzerine şişe atıp dövdüler

Olay, dün gece Kayadibi Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. M.Z., eşi E.Z.'yi işe bırakmak için oturdukları binadan çıktığı sırada, 6'ncı kattan atılan cam şişe üzerlerine geldi. Bunun üzerine M.Z. ve E.Z. ile şişeyi attığını iddia ettikleri Ö.H.Ö., Ş.B., İ.O. ve E.E. arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü, Ş.B., İ.O., Ö.H.Ö. ve E.E. çifti dövdü. Ö.H.Ö. bıçakla M.Z.'yi elinden yaraladı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ş.B., İ.O., Ö.H.Ö. ve E.E., olaya müdahale eden polis memuru Yusuf Kaya ve komiser Özgür Kaplan'a da saldırdı. 4 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Hafif yaralanan çift, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Afyonkarahisar Adliyesi'ne sevk edilen 4 şüpheli hakim karşısına çıkarıldı. İfadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

DHA

