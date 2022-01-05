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  4. Afyonkarahisar'da akılalmaz olay! Yanlışlıkla akrabalarını vurdu

Afyonkarahisar'da akılalmaz olay! Yanlışlıkla akrabalarını vurdu

05.01.2022 00:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar’da aynı aileden 3 kişi kendi aralarında alkol aldıkları sırada bilinmeyen bir nedenle kavga etmeye başladı. Olay yerine sonradan gelen bir başka aile üyesi ise karanlıkta kavga edenlerin kim olduğunu anlayamayıp akıllara zarar bir şey yaptı ve akrabalarının üzerine tüfekle ateş açtı. Olay sonrası iki kişi yaralanırken akrabalarını vuran şahıs ise gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da akılalmaz olay! Yanlışlıkla akrabalarını vurdu

Olay, Bolvadin ilçesi Erkmen Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahalledeki bir parkta H.A., B.A. ve A.A., isimli aile üyeleri birlikte alkol alıp eğlenmeye başladı. Daha sonra grup üyeleri arasında bilinmeyen bir sebepten ötürü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

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BAŞKALARIYLA KAVGA ETTİKLERİNİ DÜŞÜNÜP ATEŞ AÇTI

Sonradan olay yerine gelen bir başka aile üyesi Z.A., ise yakınlarının başkaları ile kavga ettiğini düşünerek pompalı tüfekle şahısların üzerine 4 el ateş açtı. Açılan ateşte saçmaların isabet ettiği B.A. ve A.A., yaralandı. Olayın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri vurulan B.A. ile A.A.’yı ambulanslar ile Bolvadin Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

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YARALILARIN SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Bölgeye gelen polis ekipleri ise pompalı tüfeği ateşleyerek yanlışlıkla akrabalarını vuran Z.A.’yı olayda kullandığı tüfekle birlikte gözaltına aldı. Olay sonrası polis tarafından bölgede detaylı bir çalışma yapıldı. Polis ekipleri tarafından başlatılan inceleme devam ederken, olayda yaralanan B.A. ile A.A.’nın sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. (İHA)

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Afyonkarahisar
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