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  4. Afyonkarahisar’da baltalı vahşet! 3 günlük yaşam savaşını kaybetti

Afyonkarahisar’da baltalı vahşet! 3 günlük yaşam savaşını kaybetti

10.10.2023 18:11 | Son Güncelleme:
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Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde sokak ortasında çıkan kavgada baltalı saldırıya uğrayan 28 yaşındaki Hakan Dölek ağır yaralandı. Dölek kaldırıldığı hastanede 3 gün sonra yaşamını yitirdi.

Afyonkarahisar’da baltalı vahşet! 3 günlük yaşam savaşını kaybetti

Afyonkarahisar'daki olay, 7 Ekim Cumartesi gecesi Emirdağ ilçesine bağlı İnkılap Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan M.C. (24) ile Hakan Dölek cadde üzerinde karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine M.C., yanında getirdiği balta ile Hakan Dölek'e saldırdı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Vücudunun çeşitli yerlerine darbe alan Hakan Dölek, kanlar içerisinde yere düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Hakan Dölek sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Üç gündür yoğun bakımda tedavisi süren Hakan Dölek bugün hayatını kaybetti.

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Polis ekiplerince olayın hemen ardından yakalanarak, gözaltına alınan M.C. ise işlemlerinin ardından aynı gün Emirdağ Adliyesi'ne sevk edildi. M.C. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bolvadin Kapalı Cezaevi'ne gönderilmişti. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Afyonkarahisar

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