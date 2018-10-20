Afyonkarahisar'da deplasmana giderken takım otobüsü yandı!

Kırşehir'den Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine giden, Okan Karakaya idaresindeki 48 AS 405 plakalı, Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup takımlarından Kırşehir Çayağzıspor takımının oyuncularını taşıyan otobüs, Bayat ilçe sınırlarındaki Köroğlu mevkisinde yanmaya başladı.
Alevleri fark eden sürücü, otobüsü emniyet şeridine çekerek, içeride bulunanları tahliye etti.
FUTBOLCULARIN SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Yangın, Bayat Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Otobüste bulunanların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Kırşehir Çayağzıspor takımının yarın, BAL Liginde Sandıklı'da Sandıklı Belediyespor'la karşılaşacağı öğrenildi.
Adana ve Gaziantep'te Suriyeli operasyonu! Çok sayıda gözaltı
İşte Canan Karatay'ın yeni önerisi! Hükümete seslendi
Cumhur İttifakı'nda Andımız çatlağı! Devlet Bahçeli'den sert mesajlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'da öz eleştiri
Cemal Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili bomba sözler! Bu iddia doğruysa çok vahim
18 gün sonra öldüğü açıklandı! Cemal Kaşıkçı ve CIA...
Van Gölü'nde bulundu! 800 bin yıldır ilk...
Komşuları 2.kattan aşağı attı!
Yolcu otobüsünde dehşet!
WhatsApp'a bomba özellik! Artık mesajlaşırken...
Okuyucu Yorumları 0 yorum