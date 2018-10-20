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Afyonkarahisar'da deplasmana giderken takım otobüsü yandı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2018 22:23 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'da, seyir halindeki takım otobüsü yanarak kullanılamaz hale geldi.

Afyonkarahisar'da deplasmana giderken takım otobüsü yandı!

Kırşehir'den Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine giden, Okan Karakaya idaresindeki 48 AS 405 plakalı, Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup takımlarından Kırşehir Çayağzıspor takımının oyuncularını taşıyan otobüs, Bayat ilçe sınırlarındaki Köroğlu mevkisinde yanmaya başladı.

Alevleri fark eden sürücü, otobüsü emniyet şeridine çekerek, içeride bulunanları tahliye etti.

FUTBOLCULARIN SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Yangın, Bayat Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Otobüste bulunanların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kırşehir Çayağzıspor takımının yarın, BAL Liginde Sandıklı'da Sandıklı Belediyespor'la karşılaşacağı öğrenildi.

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