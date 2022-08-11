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Afyonkarahisar'da eğitim uçağı üniversitenin içine düştü! Gün aydınlanınca böyle görüntülendi

11.08.2022 08:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığına ait olduğu açıklanan 2 kişilik eğitim uçağı kalktıktan kısa bir süre sonra motor arızası nedeniyle Afyon Kocatepe Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hayvan Çiftliğine zorunlu iniş yaptı. Olayda hafif yaralanan iki kişi hastaneye kaldırılırken eğitim uçağı sabahın ilk ışıkları ile indiği yerde görüntülendi.

Afyonkarahisar'da eğitim uçağı üniversitenin içine düştü! Gün aydınlanınca böyle görüntülendi

Afyonkarahisar'da dün 2 kişilik eğitim uçağı, motor arızası nedeniyle acil iniş yaptı. Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığına ait olduğu açıklanan uçakta bulunanlar hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Afyonkarahisar Valiliğinden olayla ilgili açıklama gelirken, günün ilk ışıkları ile birlikte uçak zorunlu iniş yaptığı alanda görüntülendi. Jandarma ekipleri tarafından güvenlik önlemi alınan bölgede uçağın enkazının günün ilerleyen saatlerinden kaldırılması bekleniyor.

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MOTOR ARIZASI NEDENİYLE ACİL İNİŞ YAPTI

Olay, dün akşam Afyon Kocatepe Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hayvan Çiftliğinde meydana geldi. Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığına ait olduğu açıklanan 2 kişilik eğitim uçağı kalktıktan kısa bir süre sonra motor arızası nedeniyle zorunlu iniş yaptı. Olayda hafif yaralanan Ü.P.K. (27) adlı kadın pilot ile Y.E.B. (19) adlı pilot hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan açıklamada ise “Akşam saatlerinde Hava Meydan Komutanlığına ait Cessna 172 tipi eğitim uçağı uçuş esnasında zorunlu iniş yapmıştır. Herhangi can kaybının olmadığı kazada, maddi hasar meydana gelmiştir. Pilotlarımızın sağlık durumları iyi olup, ayakta tedavileri sürdürülmektedir” ifadelerine yer verildi.

İNİŞ YAPTIĞI ALAN GÖRÜNTÜLENDİ

Günün ilk ışıkları ile birlikte uçak zorunlu iniş yaptığı alanda görüntülendi. Uçağın yarısının çiftlikte bulunan manda, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların sulandığı kanalda olduğu kuyruk kısmının ise havada olduğu görüldü.

Jandarma ekipleri tarafından güvenlik önlemi alınan bölgede uçağın enkazının günün ilerleyen saatlerinden kaldırılması bekleniyor.

Kaynak: İHA

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Afyonkarahisar
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