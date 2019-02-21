Afyonkarahisar'da endemik bitki keşfedildi!

İlaç olma potansiyelinin yüksek olduğu düşünülen bitki ile ilgili yapılan araştırmalar devam ederken, bitkiye verilen isim de dikkat çekti. Türk bilminin gelmiş olduğu noktayı temsil etmesi için ve duruşundan dolayı bitkye Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın isminin verilmesi kararlaştırıldı.

Keşfedilen bitkiye Aziz Sancar'ın ismi verildi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Merkezince yürütülen çalışamalar sonucu Afyonkarahisar'da keşfedilen bitki türüne, Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın ismi verildi.

Geleneksel Tamamlayıcı ve Entegratif Tıp Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Koç öncülüğünde yapılan çalışmalarda, Afyonkarahisar'ın İncehisar ilçesinde halk arasında "havalotu" olarak isimlendirilen "bolanthus" cinsine ait yeni bitki türü keşfedildi.

Ekolog Prof. Dr. Ergin Hamzaoğlu ve moleküler biyolog Doç. Dr. İlker Büyük'ün katkılarıyla yürütülen çalışmalarda keşfedilen endemik bitkiye, Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'a atfen "bolanthus aziz-sancarii" ismi verildi.

'AKLIMIZDA BİLİM CAMİASINDAKİ DURUŞUYLA SANCAR GELDİ' Doç. Dr. Murat Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bolanthus grubunun 10 farklı türü bulunduğunu söyledi.

Volkanik kayalar arasında buldukları bitkinin ise dünyada görülmemiş bir tür olduğunu anlatan Koç, keşfedilen bitkiyi Aziz Sancar'a atfetmek istediklerini belirtti.

Koç, "Oldukça dik duran bir bitkiydi ve aklımıza bilim camiasındaki duruşuyla Aziz Sancar geldi. Ekip arkadaşlarımızla 'Aziz Sancar' isminin bu türe yakışacağına karar verdik." diye konuştu.

Bundan sonraki süreçte bitkinin alternatif tıp alanında kullanılabilirliğini araştıracaklarını dile getiren Koç, "İlaç olma potansiyeli yüksek ama değerleri ve sonuçları elde ettikten sonra net şeyler söyleyebiliriz." dedi.

'VEFA BORCU OLARAK DA DÜŞÜNÜLEBİLİR' Rektör Prof. Dr. Metin Doğan ise merkezde 2015'ten beri ilaç materyalleri ve bitkisel tedavilerin geliştirilmesine yönelik araştırmalar yapıldığını bildirdi.

Araştırmalar sırasında, bu uygulamalara uygun bir bitki türünün keşfedildiğini belirten Doğan, şunları kaydetti: