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Afyonkarahisar'da feci kaza! 33 kişi yaralandı

14.08.2023 21:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da midibüs ile kamyonet çarpıştı. Kazada sürücüler ile 31 kişi yaralandı. Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici, kaza yerine gelerek incelemede bulundu.

Afyonkarahisar'da feci kaza! 33 kişi yaralandı

M.B. idaresindeki kamyonet, Yunak-Emirdağ kara yolu Suvermez kavşağında tarım işçilerini taşıyan N.Ç. yönetimindeki midibüsle çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

33 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücüler ile 31 kişi yaralandı. Yaralılardan 22'si Emirdağ Devlet Hastanesi'ne, diğerleri Eskişehir ve Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.

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Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici, kaza yerine gelerek incelemede bulundu.

Kamyonet ile midibüsün çarpışma anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaynak: AA


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