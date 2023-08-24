Afyonkarahisar'da gizemli olay! Çıkan ses kulakları sağır etti, deprem oluyor zannedip sokağa döküldüler

Olay, kent merkezi Yarenler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 4 katlı bir binanın giriş katındaki dairede patlama yaşandı. Kulakları sağır eden ve çevredeki binalarda deprem etkisi oluşturan patlamanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda polis, 112 Acil servis ve doğalgaz dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler patlamada evin içerisinde bulunan G.P.’yi ambulans ile hastaneye kaldırdı.

PATLAMANIN KAYNAĞI BİLİNMİYOR

Eve giren ekipler duvarların yıkıldığı patlamanın neden kaynaklandığını belirlemek için inceleme yaptı. İlk verilere göre patlamanın doğal gaz kaynaklı olmadığı tespit edilirken, bölgeye gelen olay yeri inceleme ekipleri ve bomba imha uzmanları ise detaylı bir inceleme yaptı.

DEPREM OLUYOR ZANNETTİLER

Patlamanın yaşandığı dairenin yanındaki binalarda oturanlar ise çok şiddetli bir ses duyduklarını ve deprem olduğunu düşünerek dışarı çıktıklarını açıkladı.

"TABANDAN ÇOK ŞİDDETLİ BİR SARSINTI GELDİ"

Patlamanın yaşandığı binanın yanındaki binada oturan Muammer Çok, "Ben balkonda duruyordum, birden bir patlama duydum. Patlamanın olduğu taraftan duman geldi. Apartmandakiler bağırarak çıktılar, tabandan çok şiddetli bir sarsıntı geldi" dedi.

Kaynak: İHA-DHA

