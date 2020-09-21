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Afyonkarahisar'da inşaat işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2020 10:38 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde inşaat işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da inşaat işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı

Kaza, Bolvadin ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ergün Sarakaya (33) idaresindeki minibüs, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki boş tarlaya devrildi.

7 KİŞİ YARALI

Kazada araç sürücüsü Sarakaya ile birlikte Mehmet Mercan (40), Uğur Sarakaya (36), Veysel Saltık (36), Metin Dönmez (51), K.D. (17) ve H.B. (16) yaralandı.

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Yaralılar kendi imkanları ile sıkıştıkları yerden çıkarken, olay yerine gelen ambulanslar ile Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Kazanın ardından jandarma ekipleri tarafından başlatılan inceleme devam ediyor.

(İHA)

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