Afyonkarahisar’da ’İntihar’ ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Afyonkarahisar’da bulunan 226 metre yükseklikteki Karahisar Kalesi’ninin surlarına çıkan bir vatandaşın intihar girişiminde bulunduğu düşünen çevredeki vatandaşlar durumu AFAD ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede kalenin bulunduğu alana intikal eden ekipler, intihar girişiminde bulunduğu düşünülen vatandaşı kurtarmak için çalışma başlattı.

Bir grup AFAD ekipleri zorlukla kaleye çıkarken, diğer görevliler dürbünlerle vatandaşın yerini tespit etmeye çalıştı. Çevredeki vatandaşlarda heyecanla anı cep telefonlarıyla görüntüledi.

Daha sonra kalenin surlarında bulanan vatandaşın aşağı indirilmesiyle şahsın intihar etmek için değil fotoğraf çekinmek için kalenin surlarından aşarak kayalıklara çıktığı anlaşıldı.

(İHA)

