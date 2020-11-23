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Afyonkarahisar'da işe giden karı kocaya önce şişe attılar, sonra bıçakla yaraladılar

23.11.2020 01:46 | Son Güncelleme:
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Afyonkarahisar'da işe giden karı kocaya önce şişe attılar, sonra bıçakla yaraladılar

Afyonkarahisar’da işe giden karı kocaya apartmanın 6. katından cam şişe atan şahıslar kendilerini uyarınca da aşağı inip eşleri önce darp edip sonra da bıçakladılar. Olayın ardından polise de saldıran 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, İzmir Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Z. eşi E.Z.’yi iş yerine bırakmak için evlerinden aşağı indikleri sırada oturdukları apartmanın 6. katından cam şişe atıldı.

Çiftin kendilerine doğru cam şişe atan kişileri uyarması üzerine Şükrü O., İsmail O., Özden H. ve Erol E., isimli şahıslar aşağı inerek M.Z. eşi E.Z.’yi darp etmeye başladı. Ayrıca olay esnasında Özden H., yanında bulunan maksat dışı bıçakla M.Z.’yi elinden yaraladı.

Olay yerine gelen polis ekiplerine de saldıran şahıslar daha sonra etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. (İHA)

İşe giden karı kocaya önce şişe attılar, sonra bıçakla yaraladılar

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