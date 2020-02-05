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Afyonkarahisar'da karla oynayan öğrencilerin vücutlarındaki yanıkların nedeni belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2020 14:24 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da bir ilkokulun bahçesinde karla oynayan çocukların vücutlarında oluşan yanıklarla ilgili alınan numunelerde, P.H. parametresi 12-13 aralığında olan 'alkali' özellikte madde tespit edildiği bildirildi.

Afyonkarahisar'da karla oynayan öğrencilerin vücutlarındaki yanıkların nedeni belli oldu

10 Ocak günü Afyonkarahisar il merkezi Dumlupınar Mahallesi’nde bulunan Şemsettin Karahisari Ortaokulu ile Atatürk İlkokulunun ortak kullanımında olan bahçede kar topu oynayan ilkokul 1’inci ve 2’nci sınıf öğrencisi 9 çocuğun vücutlarında, kaşıntıyla birlikte yanıklar oluşmuştu. Aileleri tarafından çeşitli hastanelere götürülen öğrencilerden 7’si tedavilerinin ardından taburcu edilmişti. 2 çocuğun tedavisi Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesinde sürerken, Afyonkarahisar Valiliği olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatmıştı.

26 gündür soruşturması devam eden olayla ilgili yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, çocukların vücudunda oluşan yanıklara, P.H. parametresi 12-13 aralığında olan 'alkali' özellikte maddenin neden olduğu belirtildi. AFAD İl Müdürlüğü tarafından çocuklardan alınan pantolon, ayakkabı ve çorap ile okul bahçesinden alınan su örnekleri, İl Sağlık Müdürlüğü kanalıyla Ankara Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığı Laboratuvarı’na gönderilmişti.

Vücutlarında tahriş lekeleri olan çocuklardan alınan pantolon numunesinin analiz raporunda, "Pantolonun herhangi bir leke bulunmayan ve kuru olan bel bölgesinin su ile ekstraksiyonu sonucu numunede P.H. 7, paçalarındaki nemli ve beyaz lekelerde P.H. 10,3 olarak tespit edilmiştir. Bu sonuç doğrultusunda, pantolonun nemli ve beyaz lekeli paça kısmı ’alkali’ özellikte bir maddeye veya bu maddenin sulu çözeltisine maruz kaldığı değerlendirilmiştir. Alkali özellikte olan maddelerin ve bunların sulu çözeltilerinin cilde teması sonucu deride ciddi yanıklar oluşturduğu bilinmektedir. Yanıkların şiddeti, maruz kalınan maddenin konsantrasyonuna ve temas süresine bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir" ifadeleri kullandı.

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Analiz sonuçlarının yer aldığı raporda, "P.H. parametresi 12-13 aralığında olan 'alkali' özellikte madde tespit edilmiştir. Sodyum hidroksit, amonyum hidroksit, amonyak, potasyum oksit ve kalsiyum oksit gibi sulu çözeltileri 'alkali' özellik gösterebilir. Bu çözeltiler, cilde teması sonucu deride ciddi yanıklar oluştuğu bilinmektedir. Yanıkların şiddeti, maruz kalınan maddelerin konsantrasyonu ve temas süresine bağlı olarak değişiklik gösterir" ifadesi yer aldı.

Vücutlarında tahriş lekeleri olan çocuklardan alınan ayakkabı numunesinin analiz raporunda, "Ayakkabının su ile ekstraksiyonu sonucu numunede P.H. 10,4 olarak tespit edilmiştir. Bu sonuç doğrultusunda, ayakkabının 'alkali' özellikte bir maddeye veya bu maddenin sulu çözeltisine maruz kaldığı değerlendirilmiştir. Alkali özellikte olan maddelerin ve bunların sulu çözeltilerinin cilde teması sonucu deride ciddi yanıklar oluşturduğu bilinmektedir. Yanıkların şiddeti, maruz kalınan maddenin konsantrasyonuna ve temas süresine bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir" denildi.

Vücutlarında tahriş lekeleri olan çocuklardan alınan çorap numunesinin analiz raporunda, "Çorabın su ile ekstraksiyonu sonucu numunede P.H. 10,3 olarak tespit edilmiştir. Bu sonuç doğrultusunda çorabın ’alkali’ özellikte bir maddeye veya bu maddenin sulu çözeltisine maruz kaldığı değerlendirilmiştir. Alkali özellikte olan maddelerin ve bunların sulu çözeltilerinin cilde teması sonucu deride ciddi yanıklar oluşturduğu bilinmektedir. Yanıkların şiddeti, maruz kalınan maddenin konsantrasyonuna ve temas süresine bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir" ifadesi yer aldı.

Analiz raporları, soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü kanalıyla Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edildi.

"Birden fazla kişinin taksirle yaralanmasına neden olma" suçu dolayısıyla ilgili savcılık makamının, okuldaki güvenik kameraları görüntüleri, okul yöneticilerinin beyanları ve okuldan alınan su ile çocuklardan alınan sağlık kuruluşları numune sonucu verileriyle birlikte soruşturmayı kapsamlı bir şekilde sürdürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar alkali kartopu

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