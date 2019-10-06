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Afyonkarahisar'da korkuç kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: Ölü ve yaralılar var!

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2019 00:52 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da, otomobil ile panelvan aracın kafa kafaya çarpışmasıyla Seydi Yaşar (24) yaşamını yitirdi, 4’ü ağır 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Afyonkarahisar- Şuhut karayolunun 12’nci kilometresindeki Halımoru köyü yakınlarında meydana geldi. 03 AAP 111 plakalı otomobil, 03 UY 392 plakalı sebze yüklü panelvan tipi ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazanın şiddetiyle otomobilin ön tarafı alev alırken, diğer araçta ise hasar oluştu. Çevredekiler yangına müdahalede bulunurken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Seydi Yaşar’ın hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan 7 kişi ise Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralılardan 4’ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

Öte yandan, kazayı duyup gelen kazazedelerin yakınları, olay yerine girmek isteyince jandarmayla tartıştı. Jandarma ekipleri yaralıların yakınlarını sakinleştirerek, olay yerinden uzaklaştırdı.

'ARABAYI SÖNDÜRMEYE GİTTİM'

Olayın görgü tanıklarından Ahmet Gökmen, "Büyük bir ses geldi. Ben de bunun üzerine evden dışarı çıktım. Arabanın yandığını gördüm. Evden çıkarak arabayı söndürmeye gittim. Daha sonra çevredekiler de yangını söndürmek için olay yerine geldi. Ne olduğunu anlayamadım. Ama otomobilin içinde 4 kişi vardı, panelvanda da 4 kişi vardı. 8 kişi buradan götürüldü. Kazanın şiddetiyle otomobil bahçeye düşmüştü. Söndürdükten sonra traktörle yola çıkardık” dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar trafik kazası

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