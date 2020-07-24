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  4. Afyonkarahisar'da korkunç kaza! 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'da korkunç kaza! 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2020 19:47 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesi yakınlarında, akraba ziyaretinden dönen ailenin bulunduğu otomobilin sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlanması sonucu Elif Çetin (4) yaşamını yitirdi, babası, annesi ve ağabeyi ise yaralandı.

Afyonkarahisar'da korkunç kaza! 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Bolvadin- Emirdağ karayolunun Başkonak köyü mevkiinde meydana geldi. Ramazan Çetin (40) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarapole devrildi yuvarlandı. Kazada sürücü Ramazan Çetin ile eşi Sultan Çetin (37) ve çocukları Elif (4) ile Ömer Faruk yaralandı.

4 YAŞINDAKİ ELİF HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde küçük Elif'in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Baba, anne ve ağabey ise hastanede tedaviye alındı. Çetin ailesinin akraba ziyaretinden dönerken kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(DHA)

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