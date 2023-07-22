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Afyonkarahisar'da korkunç kaza: 6 ölü, 8 yaralı

22.07.2023 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan ve çoğunluğunu tarım işçilerinin oluşturduğu minibüs şarampole uçtuktan sonra ağaçlara çarptı. Ağaç dallarının minibüse saplandığı korkunç kazada 6 kişi yaşamını yitirirken 8 kişi yaralandı.

Kaza, Çay ilçesi çıkışında meydana geldi. B.K., idaresindeki şehir işçi minibüs sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç yol kenarındaki şarampole girip ardından ağaçlara çarparak devrildi.

CAN PAZARI YAŞANDI

Can pazarının yaşandığı kazanın ardından çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye çok sayıda polis, jandarma, AFAD ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri adeta zamana karşı bir yarış başlatırken, kazada yaralanan 8 kişi hızlı bir şekilde ambulanslar ile Çay ve Bolvadin Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

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6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yapılan incelemelerde ismi tespit edilemeyen 6 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazanın ardından detaylı bir inceleme yapılırken devrilen araç ise bölgeye çağrılan vinç yardımıyla çıkarılarak çekiciye yüklendi. Kurtarma çalışmaları esnasında Afyonkarahisar-Konya karayolunun bir yönü yaklaşık olarak 10 dakika ulaşıma kapatıldı.

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Kazanın ardından jandarma tarafından başlatılan inceleme devam ediyor. (İHA)

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trafik kazası Afyonkarahisar

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