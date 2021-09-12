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Afyonkarahisar’da korkunç olay! Bacağını silaj makinesine kaptırdı

12.09.2021 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar’da mısır hasadı yapılan tarlada bacağını mısır silaj makinesine kaptıran 40 yaşındaki adamın sol bacağı parçalandı. Talihsiz adamın ayağını kaptırdığı makineden AFAD ve 112 Acil servis ekipleri çıkardı.

Afyonkarahisar’da korkunç olay! Bacağını silaj makinesine kaptırdı

Olay, Sinanpaşa ilçesine bağlı Akören köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köyde mısır hasadı yapılan tarlada çalışan Sabri Ergin (40) isimli adamın sol bacağını henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü mısır silaj makinesi kaptı. Kanlar içinde kalan Ergin’in durumunu gören tarladaki diğer çalışanlar durumu jandarmaya bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri Ergin’in bacağının makine içerisinde olduğunu ve çıkaramadığını görünce bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile 112 acil servis ekipleri istedi. Bunun üzerine bölgeye gelen AFAD ve sağlık ekipleri yaklaşık yarım saat süren bir uğraşın ardından makinenin bazı yerlerini sökerek Ergin’in parçalanan bacağını makinenin içinde çıkarmayı başardı.

YOĞUN BAKIMDAKİ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Ergin ardından olay yerinde hazır bekletilen ambulans ile üniversite hastanesine kaldırıldı. Ergin yapılan ilk tespitlerden bacağının büyük bir bölümün parçalandığı belirlenirken, yoğun bakımdaki tedavisinin ise sürdüğü bildirildi.
Olayın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar
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