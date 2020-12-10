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Afyonkarahisar'da korkunç olay! İnşaatta asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti

10.12.2020 23:18 | Son Güncelleme:
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Afyonkarahisar'da korkunç olay! İnşaatta asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti

Afyonkarahisar’da inşaatın asansör boşluğuna düşen 44 yaşındaki Hakan Karabaş hayatını kaybetti. Karabaş'ın cansız bedeni itfaiye ve polis ekipleri tarafından düştüğü yerden çıkarıldı. Polis şahsın binaya neden girdiğini ve asansör boşluğuna nasıl düştüğünü araştırıyor.

Olay, Şuhut ilçesi Pazar Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerindeki 4 katlı bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde yaşanan olayda Aydın’da petshop toptancısı olan Hakan Karabaş (44) kamyonetiyle cadde üzerinde inşaat halinde bulunan binanın önünde durdu. İddiaya göre, Karabaş daha sonra yanında bulunan ve ismi henüz öğrenilemeyen arkadaşı ile inşaat halindeki binaya girdi.
Karabaş burada bilinmeyen bir sebeple asansör boşluğuna düştü.

Durumu gören arkadaşının yardım istemesi üzerine yoldan geçenler polis ve itfaiyeyi arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Karabaş’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından bölgeye gelen polis ekipleri ise detaylı bir inceleme yaptı. Olayın ardından Karabaş’ın arkadaşı polis tarafından gözaltına alınırken polis ekipleri şahsın binaya neden girdiğini ve asansör boşluğuna nasıl düştüğünü araştırıyor.

(İHA)

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