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Afyonkarahisar'da otobüsle minibüs çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

27.11.2020 22:51 | Son Güncelleme:
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Afyonkarahisar'da otobüsle minibüs çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2’si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde, Çay- Dinar karayolu Bulanık Köyü mevkisinde meydana geldi. Turan A.’nın kullandığı yolcu otobüsü ile karşı yönden gelen ve hatalı sollama yaptığı iddia edilen Ömer Didin (50) yönetimindeki minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otobüs tarlaya girdi.

MİNİBÜS ŞOFÖRÜ HAYATINI KAYBETTİ, 2'Sİ ÇOCUK 5 YARALI

Minibüs şoförü Ömer Didin’in hayatını kaybettiği kazada otobüs şoförü Turan A. ile yolculardan Ferhat B. (28), Aygül B. (25), Ege B. (2), Eda B. (6 aylık) yaralandı.

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Turan A. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, diğer yaralılar ise Çay Devlet Hastanesine götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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