Afyonkarahisar'da otobüsle minibüs çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Kaza akşam saatlerinde, Çay- Dinar karayolu Bulanık Köyü mevkisinde meydana geldi. Turan A.’nın kullandığı yolcu otobüsü ile karşı yönden gelen ve hatalı sollama yaptığı iddia edilen Ömer Didin (50) yönetimindeki minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otobüs tarlaya girdi.
Minibüs şoförü Ömer Didin’in hayatını kaybettiği kazada otobüs şoförü Turan A. ile yolculardan Ferhat B. (28), Aygül B. (25), Ege B. (2), Eda B. (6 aylık) yaralandı.
Turan A. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, diğer yaralılar ise Çay Devlet Hastanesine götürüldü.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)