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Afyonkarahisar'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon!

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2020 11:04 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da jandarma ekiplerince tarihi eser niteliği taşıyan "İsa'nın Son Yemeği” adlı tablo ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon!

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde; Denizli’de ikamet eden S.B. isimli şüpheli şahsın elinde tarihi eser niteliği taşıyan "İsa'nın Son Yemeği” adlı tablonun bulunduğunu ve elinde bulunan bu tabloyu satmak maksadıyla, M.Ş. isimli şüpheliye ait araç ile Denizli’den Afyonkarahisar’a geleceği yönünde bilgi alındı.

YAKALANDILAR

S.B., İ.S., A.Ç. ve M.Ş. isimli şüpheli şahıslar fiziki takibe alınarak Afyonkarahisar kent merkezinde yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde ve araç içerisinde yapılan kontrollerde; 1 adet tarihi eser niteliği taşıyan "İsa'nın Son Yemeği” adlı tablo ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak yakalanan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatılarak adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar İsa'nın son yemeği

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